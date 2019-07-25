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STADYUM:
Fenerbahçe
HAKEM :
-
MAÇ TARİH SAATİ:
25 Jul 2019 | 19:00 | şuan: 20:45
53'
0
0
Hertha Berlin
Ante Covic
Fenerbahçe
Ersun Yanal
Hertha Berlin - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Hertha Berlin
22
Rune Jarstein
46'
20
Dedryck Boyata
46'
21
Marvin Plattenhardt
46'
4
Karim Rekik
46'
5
Niklas Stark
46'
9
Alexander Esswein
46'
10
Ondrej Duda
46'
15
Marko Grujic
46'
8
Salomon Kalou
46'
11
Mathew Leckie
46'
27
Davie Selke
46'
Fenerbahçe
35
Harun Tekin
46'
15
Serdar Aziz
46'
3
Hasan Ali Kaldırım
28
Murat Sağlam
18
Tolgay Arslan
7'
11
Victor Moses
7
Ozan Tufan
20
Garry Rodrigues
25
Jailson
10
Max Kruse
94
Vedat Muriqi
Yedekler
1
Thomas Kraft
46'
25
Jordan Torunarigha
46'
17
Maximilian Mittelstadt
46'
3
Per Ciljan Skjelbred
46'
6
Vladimir Darida
46'
13
Lukas Klünter
46'
7
Eduard Löwen
46'
26
Sidney Friede
46'
19
Vedad Ibisevic
46'
16
Javairo Dilrosun
46'
33
Daishawn Redan
46'
Yedekler
13
Oytun Özdoğan
98
Altay Bayındır
46'
18
Sadık Çiftpınar
46'
40
Batuhan Yılmaz
69
Abdulcebrail Akbulut
5
Emre Belözoğlu
8
Mehmet Ekici
7'
26
Alper Potuk
21
Miha Zajc
22
Michael Frey
19
Allahyar Sayyadmanesh
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.