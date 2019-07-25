SPOR
STADYUM: Fenerbahçe HAKEM : - MAÇ TARİH SAATİ: 25 Jul 2019 | 19:00 | şuan: 20:45
53'
0 0
Hertha Berlin
Hertha Berlin
Ante Covic
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Ersun Yanal
  Hertha Berlin - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Hertha Berlin

  • 22 Rune Jarstein 46'
  • 20 Dedryck Boyata 46'
  • 21 Marvin Plattenhardt 46'
  • 4 Karim Rekik 46'
  • 5 Niklas Stark 46'
  • 9 Alexander Esswein 46'
  • 10 Ondrej Duda 46'
  • 15 Marko Grujic 46'
  • 8 Salomon Kalou 46'
  • 11 Mathew Leckie 46'
  • 27 Davie Selke 46'

Fenerbahçe

  • 35 Harun Tekin 46'
  • 15 Serdar Aziz 46'
  • 3 Hasan Ali Kaldırım
  • 28 Murat Sağlam
  • 18 Tolgay Arslan 7'
  • 11 Victor Moses
  • 7 Ozan Tufan
  • 20 Garry Rodrigues
  • 25 Jailson
  • 10 Max Kruse
  • 94 Vedat Muriqi

Yedekler

  • 1 Thomas Kraft 46'
  • 25 Jordan Torunarigha 46'
  • 17 Maximilian Mittelstadt 46'
  • 3 Per Ciljan Skjelbred 46'
  • 6 Vladimir Darida 46'
  • 13 Lukas Klünter 46'
  • 7 Eduard Löwen 46'
  • 26 Sidney Friede 46'
  • 19 Vedad Ibisevic 46'
  • 16 Javairo Dilrosun 46'
  • 33 Daishawn Redan 46'

Yedekler

  • 13 Oytun Özdoğan
  • 98 Altay Bayındır 46'
  • 18 Sadık Çiftpınar 46'
  • 40 Batuhan Yılmaz
  • 69 Abdulcebrail Akbulut
  • 5 Emre Belözoğlu
  • 8 Mehmet Ekici 7'
  • 26 Alper Potuk
  • 21 Miha Zajc
  • 22 Michael Frey
  • 19 Allahyar Sayyadmanesh
Takım
O
Av
P
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