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STADYUM:
Ülker Stadyumu
HAKEM :
Mert Güzenge
MAÇ TARİH SAATİ:
07 Aug 2019 | 20:00 | şuan: 20:39
8'
0
0
Fenerbahçe
Ersun Yanal
Cagliari
Rolando Maran
Fenerbahçe - Cagliari Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Fenerbahçe
98
Altay Bayındır
4
Mauricio Isla
18
Sadık Çiftpınar
5
Emre Belözoğlu
17
Nabil Dirar
11
Victor Moses
7
Ozan Tufan
24
Garry Rodrigues
25
Jailson
10
Max Kruse
94
Vedat Muriqi
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28
Alessio Cragno
15
Ragnar Klavan
12
Fabrizio Cacciatore
23
Luca Ceppitelli
22
Charalampos Lykogiannis
14
Valter Birsa
21
Artur Ionita
4
Radja Nainggolan
10
Joao Pedro
38
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.