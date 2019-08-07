SPOR
STADYUM: Ülker Stadyumu HAKEM : Mert Güzenge MAÇ TARİH SAATİ: 07 Aug 2019 | 20:00 | şuan: 20:39
8'
0 0
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Ersun Yanal
Cagliari
Cagliari
Rolando Maran
  Fenerbahçe - Cagliari Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Fenerbahçe

  • 98 Altay Bayındır
  • 4 Mauricio Isla
  • 18 Sadık Çiftpınar
  • 5 Emre Belözoğlu
  • 17 Nabil Dirar
  • 11 Victor Moses
  • 7 Ozan Tufan
  • 24 Garry Rodrigues
  • 25 Jailson
  • 10 Max Kruse
  • 94 Vedat Muriqi

Cagliari

  • 28 Alessio Cragno
  • 15 Ragnar Klavan
  • 12 Fabrizio Cacciatore
  • 23 Luca Ceppitelli
  • 22 Charalampos Lykogiannis
  • 14 Valter Birsa
  • 21 Artur Ionita
  • 4 Radja Nainggolan
  • 10 Joao Pedro
  • 38 Marko Rog
  • 30 Leonardo Pavoletti

Yedekler

  • 13 Oytun Özdoğan
  • 35 Harun Tekin
  • 20 Diego Reyes
  • 28 Murat Sağlam
  • 40 Batuhan Yılmaz
  • 33 Abdulcebrail Akbulut
  • 27 Okan Turp
  • 8 Mehmet Ekici
  • 26 Alper Potuk
  • 23 Deniz Türüç
  • 16 Ferdi Kadıoğlu
  • 52 Muhammed Gümüşkaya
  • 22 Michael Frey
  • 99 Yusuf Mert Tunç
  • 19 Allahyar Sayyadmanesh

Yedekler

  • 1 Rafael
  • 16 Simone Aresti
  • 19 Fabio Pisacane
  • 56 Filippo Romagna
  • 25 Simone Pinna
  • 35 Sebastian Walukiewicz
  • 8 Luca Cigarini
  • 27 Alessandro Deiola
  • 3 Federico Mattiello
  • 17 Christian Oliva
  • 9 Alberto Cerri
  • 20 Kwang Song Han
Takım
O
Av
P
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