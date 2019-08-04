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STADYUM: - HAKEM : - MAÇ TARİH SAATİ: 04 Aug 2019 | 18:00 | şuan: 19:08
İYS
0 1
Beşiktaş
Beşiktaş
Abdullah Avcı
Brescia
Brescia
Eugenio Corini
45' Alfredo Donnarumma
  Beşiktaş - Brescia Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Beşiktaş

  • 1 Loris Karius
  • 88 Caner Erkin
  • 24 Domagoj Vida
  • 7 Ricardo Quaresma
  • 17 Jeremain Lens
  • 20 Necip Uysal
  • 10 Oğuzhan Özyakup
  • 44 Erdem Seçgin
  • 11 Tyler Boyd
  • 19 Güven Yalçın
  • 21 Muhayer Oktay

Brescia

  • 1 Jesse Joronen
  • 5 Daniele Gastaldello
  • 3 Bruno Martella
  • 2 Stefano Sabelli
  • 8 Dimitri Bisoli
  • 6 Felipe Curcio
  • 15 Andrea Cistana
  • 4 Sandro Tonali
  • 9 Alfredo Donnarumma
  • 11 Ernesto Torregrossa
  • 7 Nikolas Spalek

Yedekler

  • 97 Utku Yuvakuran
  • 53 Doğukan Özkan
  • 15 Nicolas Isimat-Mirin
  • 41 Alpay Çelebi
  • 37 Kerem Kalafat
  • 33 Rıdvan Yılmaz
  • 14 Orkan Çınar
  • 49 Kartal Kayra Yılmaz
  • 55 Oğuzhan Akgün
  • 8 Umut Nayir

Yedekler

  • 22 Enrico Alfonso
  • 26 Andrea Ghezzi
  • 14 Jhon Chancellor
  • 18 Ales Mateju
  • 27 Luca Tremolada
  • 23 Leonardo Morosini
  • 19 Massimiliano Mangraviti
  • 24 Mattia Viviani
  • 16 Florian Aye
  • 21 Alessandro Semprini
  • 25 A. Lussignoli
Takım
O
Av
P
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