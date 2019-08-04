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MAÇ TARİH SAATİ:
04 Aug 2019 | 18:00 | şuan: 19:08
İYS
0
1
Beşiktaş
Abdullah Avcı
Brescia
Eugenio Corini
45' Alfredo Donnarumma
Beşiktaş - Brescia Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Beşiktaş
1
Loris Karius
88
Caner Erkin
24
Domagoj Vida
7
Ricardo Quaresma
17
Jeremain Lens
20
Necip Uysal
10
Oğuzhan Özyakup
44
Erdem Seçgin
11
Tyler Boyd
19
Güven Yalçın
21
Muhayer Oktay
Brescia
1
Jesse Joronen
5
Daniele Gastaldello
3
Bruno Martella
2
Stefano Sabelli
8
Dimitri Bisoli
6
Felipe Curcio
15
Andrea Cistana
4
Sandro Tonali
9
Alfredo Donnarumma
11
Ernesto Torregrossa
7
Nikolas Spalek
Yedekler
97
Utku Yuvakuran
53
Doğukan Özkan
15
Nicolas Isimat-Mirin
41
Alpay Çelebi
37
Kerem Kalafat
33
Rıdvan Yılmaz
14
Orkan Çınar
49
Kartal Kayra Yılmaz
55
Oğuzhan Akgün
8
Umut Nayir
Yedekler
22
Enrico Alfonso
26
Andrea Ghezzi
14
Jhon Chancellor
18
Ales Mateju
27
Luca Tremolada
23
Leonardo Morosini
19
Massimiliano Mangraviti
24
Mattia Viviani
16
Florian Aye
21
Alessandro Semprini
25
A. Lussignoli
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.