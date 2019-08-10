SPOR
STADYUM: Atatürk Olimpiyat HAKEM : - MAÇ TARİH SAATİ: 10 Aug 2019 | 20:00 | şuan: 20:06
3'
0 0
Beşiktaş
Beşiktaş
Abdullah Avcı
Panathinaikos
Panathinaikos
Giorgos Donis
  Beşiktaş - Panathinaikos Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Beşiktaş

  • 30 Ersin Destanoğlu
  • 15 Nicolas Isimat-Mirin
  • 34 Kerem Kalafat
  • 33 Rıdvan Yılmaz
  • 12 Erdoğan Kaya
  • 17 Jeremain Lens
  • 14 Orkan Çınar
  • 44 Erdem Seçgin
  • 41 Kartal Kayra Yılmaz
  • 8 Umut Nayir
  • 21 Muhayer Oktay

Panathinaikos

  • 1 Sokratis Dioudis
  • 2 Mattias Johansson
  • 4 Dimitrios Kolovetsios
  • 3 Emanuel Insua
  • 12 Ilias Chatzitheodoridis
  • 44 Achilleas Poungouras
  • 26 Dimitrios Kolovos
  • 8 Christos Donis
  • 19 Ghayas Zahid
  • 9 Federico Macheda
  • 11 Anastasios Chatzigiovannis

Yedekler

  • 53 Doğukan Özkan
  • 32 Atamer Bilgin
  • 35 Halil Duman
  • 36 Arif Boynuuzun
  • 37 Ahmet Gülay
  • 55 Oğuzhan Akgün
  • 40 Emre Yıldız
  • 38 Adem Bekir Ataş
  • 39 Almoş Kaan Kalafat
  • 42 İlkay İşler

Yedekler

  • 27 Kostas Kotsaris
  • 22 Joao Nunes
  • 24 Theofanis Mavromatis
  • 23 Vangelis Theocharis
  • 21 Dimitris Kourbelis
  • 16 Konstantinos Apostolakis
  • 55 Vasilios Zagaritis
  • 14 Yohan Mollo
  • 20 Nikolaos Vergos
  • 99 Anargyros Kampetsis
  • 58 Christian Konan
Takım
O
Av
P
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