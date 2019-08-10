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STADYUM:
Atatürk Olimpiyat
HAKEM :
-
MAÇ TARİH SAATİ:
10 Aug 2019 | 20:00 | şuan: 20:06
3'
0
0
Beşiktaş
Abdullah Avcı
Panathinaikos
Giorgos Donis
Beşiktaş - Panathinaikos Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Beşiktaş
30
Ersin Destanoğlu
15
Nicolas Isimat-Mirin
34
Kerem Kalafat
33
Rıdvan Yılmaz
12
Erdoğan Kaya
17
Jeremain Lens
14
Orkan Çınar
44
Erdem Seçgin
41
Kartal Kayra Yılmaz
8
Umut Nayir
21
Muhayer Oktay
Panathinaikos
1
Sokratis Dioudis
2
Mattias Johansson
4
Dimitrios Kolovetsios
3
Emanuel Insua
12
Ilias Chatzitheodoridis
44
Achilleas Poungouras
26
Dimitrios Kolovos
8
Christos Donis
19
Ghayas Zahid
9
Federico Macheda
11
Anastasios Chatzigiovannis
Yedekler
53
Doğukan Özkan
32
Atamer Bilgin
35
Halil Duman
36
Arif Boynuuzun
37
Ahmet Gülay
55
Oğuzhan Akgün
40
Emre Yıldız
38
Adem Bekir Ataş
39
Almoş Kaan Kalafat
42
İlkay İşler
Yedekler
27
Kostas Kotsaris
22
Joao Nunes
24
Theofanis Mavromatis
23
Vangelis Theocharis
21
Dimitris Kourbelis
16
Konstantinos Apostolakis
55
Vasilios Zagaritis
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Yohan Mollo
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Nikolaos Vergos
99
Anargyros Kampetsis
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.