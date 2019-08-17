  Sivasspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

48' Ani gelişen Sivasspor atağında Erdoğan sağdan ceza sahasına sokuldu ama Medel onun pozisyonunu bozdu ve top auta çıktı.

47' Ljajic'in pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Güven'in vuruşunda top auta çıktı.

46' Karşılaşmada ikinci yarı Beşiktaş'ın vuruşuyla başladı...

45' Samassa oyundan çıkmak için saha kenarına gelirken başının döndüğünü işaret etti ve ardından yerde kaldı. Samassa için ambulans çağrıldı.

45' Tyler Boyd tedavisinin ardından ayağa kalktı.

45' Bu arada maçta ilk yarının sonuna en az 2 dakikalık duraklama süresi ilave edildi.

45' Kaleye yaklaşık 30 metrelik mesafeden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ljajic doğrudan kaleyi düşündü ama vuruşunda isabet yok.

45' Medel'in ceza sahasına doğru gönderdiği uzun topa Boyd hareketlenerek vuruşunu yapmak istedi ama kalesini terk eden Samassa ile sert bir çarpışma yaşadı. İki isim için de sağlık görevlileri oyun alanında...

45' Beşiktaş'ta Adem Ljajic de pozisyonla ilgili yaptığı itirazlar sonucu sarı kartla cezalandırıldı.

45' Boyd, az önceki pozisyonda Samassa'ya yaptığı kontrolsüz hareket gerekçesiyle sarı kartı gördü.

45' Sivasspor'da sakatlanan kaleci Samassa'nın yerine Muammer oyuna dahil oldu.

45' Uzun bir duraklamanın ardından maç tekrar başladı.

45' Bu arada Sivasspor'da kaleci Samassa oyuna devam edemeyeceğe benziyor...

44' Sivasspor'da Mert Hakan, Quaresma'ya yapılan faul sonrasında yaptığı yoğun itirazlar sonucu sarı kartı gördü.

42' Ljajic'in pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Quaresma ayağının dışıyla bir vuruş yaptı ama top farklı bir şekilde üstten auta çıktı.

40' İlk yarıda son bölümlere girilirken temponun düşmeye başladığını söyleyebiliriz.

38' Mert Hakan'ın ara pasında sağdan son çizgiye inen Goiano'nun yerden ortasında Victor Ruiz kayarak yaptığı hamleyle topu kornere gönderdi.

36' BEŞİKTAŞ GOLE YAKLAŞTI: Caner'in uzun pasında sağ kanatta topu kontrol eden Quaresma, geriden bindiren Gökhan'ı gördü. Onun ortasında arka direkte Boyd müsait durumda topa ayak koydu ama meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

34' Goiano'nun pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Erdoğan'ın vuruşunda top kaleci Utku'nun kucağına gitti.

33' Sağ kanatta topu alan Quaresma, topu ayağından fazla aştı. Aut...

30' GOL! Goiano'nun sol kanata doğru gönderdiği uzun topu kontrol eden Erdoğan, gerisindeki Ziya'ya aktardı pasını. Ziya, bekletmeden ön direğe doğru ortasını yaptı ve Vida'dan önce davranan Mert Hakan yaptığı dokunuşla topu ağlara gönderdi.

28' Beşiktaş bu bölümlerde ayağa paslarla rakip sahaya yerleşmeye çalışıyor.

26' Dorukhan'ın kaleye yaklaşık 30 metrelik mesafeden yaptığı sert vuruşta kaleci Samassa topu iki hamlede kontrol etti.

25' SİVASSPOR YİNE GOLE YAKLAŞTI: Sol kanatta topla buluşan Mert Hakan, Dorukhan'dan topu kurtarıp arka direğe doğru ortasını yaptı. Yatabare'nin yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda Utku gole izin vermedi.

24' ÇİZGİDEN ÇIKTI! Sol kanattan Mert Hakan'ın kullandığı köşe vuruşu sonrasında arka direkte iyi yükselen Yatabare kafa vuruşunu yaptı ama Caner çizgi üzerinde topu karşıladı.

24' Sivasspor'da Ziya, Quaresma'ya yatarak yaptığı müdahale sonrasında sarı kartı gördü.

23' Mert Hakan'ın şık topuk pasında sol kanattan hareketlenen Erdoğan ortasını yapmak istedi ama savunmaya çarpan top kornere çıktı.

20' Ljajic'in şık ara pasında Boyd savunmanın arkasına sarkmaya çalıştı ancak son anda araya giren Caner Osmanpaşa tehlikeyi önledi.

19' Dorukhan'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Quaresma, Ziya'dan sıyrılmayı başaramadı...

17' Erdoğan'ın pasında ceza sahası dışında topu alan Yatabare'nin sert şutunda Utku iki hamlede topu kontrol etti.

15' Emre'nin pasında sağ kanatta topu alan Mert Hakan'ın ortasında ön direkte Victor Ruiz topu karşılayan isim oldu.

13' Ceza sahası dışında topla buluşan Mert Hakan yerden sert bir şutla şansını denedi ama vuruşunda isabet yok.

11' BEŞİKTAŞ GOLE YAKLAŞTI: Sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Güven pasını Quaresma'ya çıkardı. Onun ceza sahası içi sol çaprazdan sol ayağıyla yaptığı vuruşta Samassa topu çeldi. Arka direkte Boyd kayarak dönen topa dokundu ama meşin yuvarlak direğin hemen yanından dışarı gitti.

10' Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Emre kale ağzına doğru ortasını yaptı ama kaleci Utku topun sahibi oldu.

9' Ön alanda baskı yapan Sivasspor topu kazandı ve tehlike başladı. Sağ kanatta topla buluşan Emre, ceza sahasına sokulmak isterken Vida'nın müdahalesiyle yerde kaldı karar faul...

8' İlk dakikalar itibarıyla Beşiktaş oyunu rakip yarı sahaya yıkmaya çalışıyor.

6' Kaleye yaklaşık 30 metrelik mesafeden kazanılan serbest vuruşu paslaşarak kullandı Sivasspor. Erdoğan uzak mesafeden kaleyi yokladı ama vuruşunda isabet yok...

4' Ljajic'in ceza sahasına doğru derinlemesine pasında Güven topa hareketlendi ama kaleci Samassa tehlikeyi önledi.

3' Caner uzun bir pasla Boyd'u savunma arkasına kaçırmak istedi ama pasın şiddetini ayarlayamadı...

1' Ve maçta ilk düdük çaldı...

@OptaCan: Ligdeki son iki deplasman maçını kaybeden Beşiktaş, Bernd Schuster döneminden bu yana dış sahada üst üste üç maçtan yenik ayrılmadı (2010/11 sezonu).

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Ziya, Cofie, Hakan, Mert Hakan, Erdoğan, Emre Kılınç, Yatabare

Karşılaşma öncesi her iki takımın da ilk 11'leri belli olmuş durumda.

@OptaCan: Abdullah Avcı teknik direktör olarak Sivasspor ile Süper Lig'de karşılaştığı son altı maçta galip gelemedi (4B 2M). Avcı'nın son Sivasspor galibiyeti Mayıs 2015'teki 2-1'lik maçta gelmişti.

@OptaCan: Sivasspor'un iç sahada attığı son beş golünün üçünde Sergiy Rybalka'nın direkt katkısı var (2 gol, 1 asist). Rybalka, Sivasspor'un Beşiktaş'ı ağırladığı son iç saha maçında Diabate'nin golünde asisti yapan isimdi.

BEŞİKTAŞ: Utku, Gökhan, Vida, Victor Ruiz, Caner, Dorukhan, Medel, Boyd, Ljajic, Quaresma, Güve

@OptaCan: Süper Lig'de 26 kez karşı karşıya gelen Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş, tarihlerinde ilk kez ağustos ayında maça çıkacak. Önceki 26 maçta Beşiktaş'ın 13-8'lik üstünlüğü var (5B).

Ve maçta ilk yarının son düdüğü çaldı. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız...

@OptaCan: Rıza Çalımbay teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş ile oynadığı 27 Süper Lig maçının sadece üçünü kazanabildi (8B 16M) ve son beş maçta galibiyet elde edemedi (2B 3M).

Süper Lig'de 2019-20 sezonunun açılış haftasında Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor'a konuk oluyor.

@OptaCan: Abdullah Avcı teknik direktörlük kariyerinde ilk kez Süper Lig'in açılış haftasında deplasmanda maça çıkacak. Avcı, Başakşehir?i çalıştırdığı dönemde çıktığı son üç açılış maçını gol yemeden kazanmıştı (vs Fenerbahçe, Bursaspor ve Trabzonspor).

@OptaCan: Beşiktaş, Süper Lig'de altı sezondur ligin açılış haftalarındaki maçlarından galip ayrılıyor.

İki takım oyuncuları da maç öncesi seramonisi için sahaya çıkmaya başladı.

@OptaCan: Geçen sezon Sivasspor forması giyen Beşiktaş'ın yeni transferi Douglas, Süper Lig'in 2018/19 sezonunda en fazla gole katkı yapan savunma oyuncusuydu (3 gol, 7 asist).