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STADYUM:
Ülker Stadyumu
HAKEM :
Arda Kardeşler
MAÇ TARİH SAATİ:
19 Aug 2019 | 20:00 | şuan: 19:55
MÖ
Fenerbahçe
Ersun Yanal
Gazişehir Gaziantep
Marius Sumudica
Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Fenerbahçe
98
Altay Bayındır
4
Mauricio Isla
32
Zanka
5
Emre Belözoğlu
17
Nabil Dirar
11
Victor Moses
7
Ozan Tufan
24
Garry Rodrigues
25
Jailson
10
Max Kruse
94
Vedat Muriqi
Gazişehir Gaziantep
1
Günay Güvenç
76
Jean Armel Kana-Biyik
6
Alin Tosca
3
Papy Djilobodji
13
Junior Morais
16
Pawel Olkowski
15
Yussif Chibsah
55
Abdul Aziz Tetteh
8
Jefferson
10
Olarenwaju Kayode
9
Bartlomiej Pawlowski
Yedekler
35
Harun Tekin
18
Sadık Çiftpınar
28
Murat Sağlam
8
Mehmet Ekici
26
Alper Potuk
14
Tolga Ciğerci
21
Miha Zajc
23
Deniz Türüç
16
Ferdi Kadıoğlu
19
Allahyar Sayyadmanesh
Yedekler
21
Yuri Lodygin
23
Mehmet Erdem Uğurlu
17
Oğuz Ceylan
4
Ulaş Zengin
7
Kenan Özer
20
Gökhan Alsan
5
Kubilay Aktaş
18
Souleymane Diarra
99
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88
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.