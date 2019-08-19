SPOR
STADYUM: Ülker Stadyumu HAKEM : Arda Kardeşler MAÇ TARİH SAATİ: 19 Aug 2019 | 20:00 | şuan: 19:55
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Ersun Yanal
Gazişehir Gaziantep
Gazişehir Gaziantep
Marius Sumudica
  Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Fenerbahçe

  • 98 Altay Bayındır
  • 4 Mauricio Isla
  • 32 Zanka
  • 5 Emre Belözoğlu
  • 17 Nabil Dirar
  • 11 Victor Moses
  • 7 Ozan Tufan
  • 24 Garry Rodrigues
  • 25 Jailson
  • 10 Max Kruse
  • 94 Vedat Muriqi

Gazişehir Gaziantep

  • 1 Günay Güvenç
  • 76 Jean Armel Kana-Biyik
  • 6 Alin Tosca
  • 3 Papy Djilobodji
  • 13 Junior Morais
  • 16 Pawel Olkowski
  • 15 Yussif Chibsah
  • 55 Abdul Aziz Tetteh
  • 8 Jefferson
  • 10 Olarenwaju Kayode
  • 9 Bartlomiej Pawlowski

Yedekler

  • 35 Harun Tekin
  • 18 Sadık Çiftpınar
  • 28 Murat Sağlam
  • 8 Mehmet Ekici
  • 26 Alper Potuk
  • 14 Tolga Ciğerci
  • 21 Miha Zajc
  • 23 Deniz Türüç
  • 16 Ferdi Kadıoğlu
  • 19 Allahyar Sayyadmanesh

Yedekler

  • 21 Yuri Lodygin
  • 23 Mehmet Erdem Uğurlu
  • 17 Oğuz Ceylan
  • 4 Ulaş Zengin
  • 7 Kenan Özer
  • 20 Gökhan Alsan
  • 5 Kubilay Aktaş
  • 18 Souleymane Diarra
  • 99 Ali Ateş
  • 88 Muğdat Çelik
Takım
O
Av
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Gol Krallığı
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