  Kasımpaşa - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı

14' Yusuf Sarı'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşu kaleci Fatih tek yumrukla uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza sahası içine düşen topu Kasımpaşa savunması uzaklaştırdı.

12' Abdülkadir Ömür'ün kaleci Fatih'e baskısı esnasında Fatih'in vuruşu kısa düştü ve Sörloth'un önünde kaldı. Sörtloth'un vuruşu ise savunmadan döndü.

11' TRABZONSPOR'DAN TEHLİKE! Yusuf Sarı'nın kullandığı köşe vuruşunda yakın direkte Ivanildo Fernandes kafa vuruşunu yaptı. Top az farkla auta gitti.

10' İlk 10 dakika itibarıyla Kasımpaşa topa daha fazla sahip olan taraf. Mavi-beyazlıların %59'luk topla oynama üstünlüğü bulunuyor.

7' Her iki takım da sahada 4-2-3-1 dizilişiyle yer alıyor.

5' Kasımpaşa'da Karim Hafez'in sol kanattan uzak direğe doğru yaptığı ortaya hiçbir oyuncu dokunamadı ve doğrudan taca çıktı.

5' Karşılaşmanın tempolu bir şekilde başladığını söyleyebiliriz.

4' Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta Gaston Campi'nin kafa vuruşu üstten auta gitti.

3' Trabzonspor, Yusuf Sarı ile bir kontratak fırsatı yakaladı. Hajradinovic faulle durdurdu.

3' Kasımpaşa'da Haris Hajradinovi?, Yusuf Sarı'yı hızlı hücum anında düşürdüğü için sarı kart gördü.

1' Maça Trabzonspor'un santrasıyla başlandı.

@OptaCan: Trabzonspor ile oynadığı son 11 Süper Lig maçının sadece ikisini kazanabilen Kasımpaşa (5B 4M), daha önceki iki karşılaşmada rakibini mağlup etmişti.

@OptaCan: Kasımpaşa deplasmanında çıktığı son beş Süper Lig maçında da gol atan ve yenilgi almayan Trabzonspor (2G 3B), daha önceki beş karşılaşmanın sadece birini kazanabilmişti (1B 3M).

Her iki takımın ilk 11'leri belli oldu.

@OptaCan: Teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor ile karşılaştığı sekiz Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Kemal Özdeş (2B 5M), tek galibiyetini 2017/18 sezonunda deplasmanda aldı (5-2).

Kasımpaşa'nın ilk 11'i: Fatih, Karim, Ben Youseff, Fernandes, Popov, Khalili, Hajradinovic, Aytaç, Yusuf, Thiammame, Koita

@OptaCan: İstanbul takımlarıyla deplasmanda oynadığı 14 maçın sadece ikisini kazanabilen Trabzonspor (7B 5M), bu iki galibiyeti de Kasımpaşa karşısında aldı.

@OptaCan: Son dört sezonun üçünde ilk hafta maçlarını kazanan Kasımpaşa (1M), bu serideki tek yenilgisini Trabzonspor karşısında elde etti (2016/17 sezonu). Kasımpaşa Süper Lig?de mücadele ettiği daha önceki 10 sezonun hiçbirine galibiyetle başlayamamıştı (4B 6M).

Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor.

@OptaCan: Süper Lig'deki toplam 14 sezonunun 13'ünde ve son 12 sezonunda açılış maçlarını deplasmanda oynayan Kasımpaşa, 1960/61 sezonu başından bu yana ilk kez ligi evindeki bir maçla açacak. Kasımpaşa Ağustos 1960'taki maçta Göztepe ile golsüz berabere kalmıştı.

@OptaCan: Süper Lig?de forma giydiği son üç maçta iki gol atan Kasımpaşa savunmacısı Syam Ben Youssef, daha önceki 55 karşılaşmada sadece bir gol sevinci yaşayabilmişti.

Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan, Pereira, Ivanildo, Campi, Novak, Sosa, Obi Mikel, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Sörloth

@OptaCan: Kasımpaşa, evinde oynadığı son 10 Süper Lig maçında da kalesini gole kapatamadı ve ortalama iki gol yedi (toplam 20). Kasımpaşa'nın bu serisi ligde iç sahada halen devam eden en uzun gol yeme serisi konumunda.

@OptaCan: Süper Lig?de 12 maçtır yenilmeyen Trabzonspor (9G 3B), ligde devam eden en uzun serinin sahibi. Bordo-mavili ekip, en son Şubat-Eylül 2011 arasında bundan daha uzun bir seri yakalamıştı (16 maç).