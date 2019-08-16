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STADYUM:
Denizli Atatürk
HAKEM :
Abdulkadir Bitigen
MAÇ TARİH SAATİ:
16 Aug 2019 | 20:00 | şuan: 19:48
MÖ
Yukatel Denizlispor
Yücel İldiz
Galatasaray
Fatih Terim
Yukatel Denizlispor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Yukatel Denizlispor
33
Adam Stachowiak
22
Cristian Sapunaru
61
Zeki Yavru
21
Zakarya Bergdich
15
Oğuz Yılmaz
2
Tiago Lopes
10
Ismail Aissati
20
Recep Niyaz
8
Radoslaw Murawski
7
Hugo Rodallega
77
Modou Barrow
Galatasaray
1
Fernando Muslera
22
Mariano
55
Yuto Nagatomo
45
Marcao
27
Christian Luyindama
8
Selçuk İnan
11
Ryan Babel
10
Younes Belhanda
21
Jimmy Durmaz
6
Jean Michael Seri
91
Mbaye Diagne
Yedekler
1
Hüseyin Altıntaş
25
Tolgahan Acar
39
Kerem Can Akyüz
5
Mustafa Yumlu
27
Emre Sağlık
4
Kadir Kurt
6
Kibong Mbamba
11
Sedat Şahintürk
17
Mehmet Akyüz
24
Burak Çalık
Yedekler
34
Okan Kocuk
19
Ömer Bayram
14
Martin Linnes
5
Ahmet Çalık
15
Ryan Donk
97
Emre Mor
30
Atalay Babacan
7
Adem Büyük
17
Yunus Akgün
41
Erencan Yardımcı
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.