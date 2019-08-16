SPOR
STADYUM: Denizli Atatürk HAKEM : Abdulkadir Bitigen MAÇ TARİH SAATİ: 16 Aug 2019 | 20:00 | şuan: 19:48
Yukatel Denizlispor
Yukatel Denizlispor
Yücel İldiz
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
  Yukatel Denizlispor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Yukatel Denizlispor

  • 33 Adam Stachowiak
  • 22 Cristian Sapunaru
  • 61 Zeki Yavru
  • 21 Zakarya Bergdich
  • 15 Oğuz Yılmaz
  • 2 Tiago Lopes
  • 10 Ismail Aissati
  • 20 Recep Niyaz
  • 8 Radoslaw Murawski
  • 7 Hugo Rodallega
  • 77 Modou Barrow

Galatasaray

  • 1 Fernando Muslera
  • 22 Mariano
  • 55 Yuto Nagatomo
  • 45 Marcao
  • 27 Christian Luyindama
  • 8 Selçuk İnan
  • 11 Ryan Babel
  • 10 Younes Belhanda
  • 21 Jimmy Durmaz
  • 6 Jean Michael Seri
  • 91 Mbaye Diagne

Yedekler

  • 1 Hüseyin Altıntaş
  • 25 Tolgahan Acar
  • 39 Kerem Can Akyüz
  • 5 Mustafa Yumlu
  • 27 Emre Sağlık
  • 4 Kadir Kurt
  • 6 Kibong Mbamba
  • 11 Sedat Şahintürk
  • 17 Mehmet Akyüz
  • 24 Burak Çalık

Yedekler

  • 34 Okan Kocuk
  • 19 Ömer Bayram
  • 14 Martin Linnes
  • 5 Ahmet Çalık
  • 15 Ryan Donk
  • 97 Emre Mor
  • 30 Atalay Babacan
  • 7 Adem Büyük
  • 17 Yunus Akgün
  • 41 Erencan Yardımcı
Takım
O
Av
P
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