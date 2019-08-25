SPOR
STADYUM: Türk Telekom Stadyumu HAKEM : Mete Kalkavan MAÇ TARİH SAATİ: 25 Aug 2019 | 21:45 | şuan: 21:34
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
Konyaspor
Konyaspor
Aykut Kocaman
  Galatasaray - Konyaspor Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Galatasaray

  • 1 Fernando Muslera
  • 22 Mariano
  • 55 Yuto Nagatomo
  • 27 Christian Luyindama
  • 11 Ryan Babel
  • 15 Ryan Donk
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 92 Steven N'Zonzi
  • 6 Jean Michael Seri
  • 97 Emre Mor
  • 91 Mbaye Diagne

Konyaspor

  • 1 Serkan Kırıntılı
  • 4 Ali Turan
  • 87 Ferhat Öztorun
  • 14 Marin Anicic
  • 89 Nejc Skubic
  • 7 Ömer Ali Şahiner
  • 6 Jens Jonsson
  • 11 Deni Milosevic
  • 8 Marko Jevtovic
  • 10 Rijad Bajic
  • 88 Erdon Daci

Yedekler

  • 34 Okan Kocuk
  • 19 Ömer Bayram
  • 14 Martin Linnes
  • 2 Şener Özbayraklı
  • 5 Ahmet Çalık
  • 8 Selçuk İnan
  • 21 Jimmy Durmaz
  • 30 Atalay Babacan
  • 7 Adem Büyük
  • 17 Yunus Akgün

Yedekler

  • 61 Mücahit Atalay
  • 17 Ertuğrul Taşkıran
  • 39 Evgen Opanasenko
  • 5 Selim Ay
  • 25 Alper Uludağ
  • 42 Petar Filipovic
  • 27 Ali Yaşar
  • 20 Ali Çamdalı
  • 21 Farouk Miya
  • 9 Mücahit Can Akçay
Takım
O
Av
P
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