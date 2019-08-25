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STADYUM:
Türk Telekom Stadyumu
HAKEM :
Mete Kalkavan
MAÇ TARİH SAATİ:
25 Aug 2019 | 21:45 | şuan: 21:34
MÖ
Galatasaray
Fatih Terim
Konyaspor
Aykut Kocaman
Galatasaray - Konyaspor Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Galatasaray
1
Fernando Muslera
22
Mariano
55
Yuto Nagatomo
27
Christian Luyindama
11
Ryan Babel
15
Ryan Donk
89
Sofiane Feghouli
92
Steven N'Zonzi
6
Jean Michael Seri
97
Emre Mor
91
Mbaye Diagne
Konyaspor
1
Serkan Kırıntılı
4
Ali Turan
87
Ferhat Öztorun
14
Marin Anicic
89
Nejc Skubic
7
Ömer Ali Şahiner
6
Jens Jonsson
11
Deni Milosevic
8
Marko Jevtovic
10
Rijad Bajic
88
Erdon Daci
Yedekler
34
Okan Kocuk
19
Ömer Bayram
14
Martin Linnes
2
Şener Özbayraklı
5
Ahmet Çalık
8
Selçuk İnan
21
Jimmy Durmaz
30
Atalay Babacan
7
Adem Büyük
17
Yunus Akgün
Yedekler
61
Mücahit Atalay
17
Ertuğrul Taşkıran
39
Evgen Opanasenko
5
Selim Ay
25
Alper Uludağ
42
Petar Filipovic
27
Ali Yaşar
20
Ali Çamdalı
21
Farouk Miya
9
Mücahit Can Akçay
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.