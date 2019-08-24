  Medipol Başakşehir - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı

8' Rakip yarı alanın ortasında topla buluşan Tolga Ciğerci'nin ceza sahasına doğru yaptığı orta, kaleci Mert Günok'ta kaldı.

6' Jailson kendi ceza sahasının önünde topu kaybetti. Araya son anda giren Emre Belözoğlu, tehlikenin büyümesini önledi.

5' Aziz Behich'in sol kanattan yaptığı ortayı Zanka, kafayla uzaklaştırdı.

4' Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda topa kimse dokunamadı.

3' SON ANDA ALTAY! Edin Visca, sol kanattan kullandığı serbest vuruşu direkt kaleye gönderdi. Altay, son anda parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

1' Hakem Halil Umut Meler'in düdüğüyle karşılaşma başladı.

1' Kruse'nin sol kanattan yaptığı ortayı Vieira, Muriqi'e gelmeden engelledi

@OptaCan: Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında en düşük pas isabet yüzdesi elde eden takım (Başakşehir - %71) ile en yüksek yüzde yakalayan ekip (Fenerbahçe - %90) bu maçta karşılaşacak.

@OptaCan: 2019 senesinde Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu olan Vedat Muriqi (13 gol), çıktığı son beş karşılaşmada rakip fileleri havalandırmayı başardı.

@OptaCan: Başakşehir ve Fenerbahçe'nin Süper Lig'de oynadığı 22 maçta sarı lacivertlilerin 10-9'luk üstünlüğü bulunuyor (3B).

@OptaCan: Başakşehir, Fenerbahçe'yi ağırladığı 11 Süper Lig maçının sadece ikisinde mağlup oldu (8G 1B). Fenerbahçe'nin bu deplasmandaki son galibiyeti (11 Şubat 2018), Başakşehir'in tarihinde iç sahadaki en uzun yenilmezlik serisini sonlandırmıştı (31 maç).

Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

@OptaCan: Süper Lig'de beş maçtır kazanan Fenerbahçe, devam eden en uzun galibiyet serisinin sahibi. Sarı lacivertliler en son Nisan-Ağustos 2018 arasında bundan daha uzun bir seri elde etmişti (9 maç).

FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Ozan Tufan, Zanka, Jailson, Nabil Dirar, Tolga Ciğerci, Emre Belözoğlu, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Max Kruse, Vedat Muriqi

@OptaCan: Başakşehir evinde oynadığı son 64 maçın 60'ında yenilgi yüzü görmedi (45G 15B 4M).

@OptaCan: 2019/20 sezonunun ilk haftasında en fazla topa sahip olan (76,3), isabetli pas yapan (661), isabetli şut çeken (9), rakip ceza sahasında topla buluşan (40), net gol pozisyonuna giren (6), gol atan (5) ve en yüksek pas yüzdesi yakalayan (%89,8) takım Fenerbahçe oldu. Gazişehir karşısında yaptığı 661 isabetli pas, sarı lacivertlilerin son altı sezonda bir maçta yakaladığı en yüksek sayıydı.

@OptaCan: Ligdeki son beş maçını kazanan Fenerbahçe, Ersun Yanal dönemlerinde altı galibiyetlik seri yakalayamadı. Başakşehir'e karşı çıktığı son dört lig maçında galip gelemeyen Ersun Yanal (2B 2M), daha önceki 10 lig maçında rakibine yenilmemişti (7G 3B).

@OptaCan: Başakşehir'in evinde attığı son beş Süper Lig golünün dördünde Edin Visca'nın direkt katkısı var (3 gol, 1 asist).

BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Junior Caiçara, Miguel Vieira, Aurelien Chedjou, Aziz Behich, Azubuike Okechukwu, Edin Visca, Eljero Elia, Arda Turan, Mossoro, Enzo Crivelli

Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe, Başakşehir'e konuk oluyor.