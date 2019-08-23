SPOR
STADYUM: Vodafone Park HAKEM : Ali Palabıyık MAÇ TARİH SAATİ: 23 Aug 2019 | 20:00 | şuan: 20:15
Beşiktaş
Beşiktaş
Abdullah Avcı
Göztepe
Göztepe
Tamer Tuna
  Beşiktaş - Göztepe Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Beşiktaş

  • 1 Loris Karius
  • 77 Gökhan Gönül
  • 88 Caner Erkin
  • 4 Victor Ruiz
  • 6 Gary Medel
  • 24 Domagoj Vida
  • 27 Jeremain Lens
  • 22 Adem Ljajic
  • 10 Oğuzhan Özyakup
  • 11 Tyler Boyd
  • 9 Güven Yalçın

Göztepe

  • 13 Beto
  • 20 Lamine Gassama
  • 55 Leo Schwechlen
  • 4 Titi
  • 3 Bubacarr Sanneh
  • 23 Yasin Öztekin
  • 6 Celso Borges
  • 11 Serdar Gürler
  • 17 Andre Poko
  • 9 Eren Derdiyok
  • 63 Deniz Kadah

Yedekler

  • 97 Utku Yuvakuran
  • 5 Douglas
  • 23 Rebocho
  • 7 Ricardo Quaresma
  • 20 Necip Uysal
  • 19 Kevin N'Koudou
  • 14 Orkan Çınar
  • 41 Kartal Kayra Yılmaz
  • 8 Umut Nayir
  • 21 Muhayer Oktay

Yedekler

  • 1 Göktuğ Bakırbaş
  • 25 Wallace Reis
  • 41 Berkan Emir
  • 8 Andre Castro
  • 5 Alpaslan Öztürk
  • 7 Halil Akbunar
  • 30 Yalçın Kayan
  • 54 Batuhan Kırdaroğlu
  • 18 Ege Özkayımoğlu
  • 16 Y. Talum
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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