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STADYUM:
Medical Park Stadyumu
HAKEM :
Koray Gençerler
MAÇ TARİH SAATİ:
25 Aug 2019 | 19:15 | şuan: 18:33
MÖ
Trabzonspor
Ünal Karaman
Yeni Malatyaspor
Sergen Yalçın
Trabzonspor - Yeni Malatyaspor Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Trabzonspor
1
Uğurcan Çakır
47
Joao Pereira
77
Filip Novak
5
Majid Hosseini
4
Hüseyin Türkmen
8
Jose Sosa
61
Abdulkadir Parmak
10
Abdülkadir Ömür
9
Anthony Nwakaeme
18
Caleb Ekuban
11
Alexander Sörloth
Yeni Malatyaspor
30
Fabien Farnolle
3
Erkan Kaş
44
Arturo Mina
76
Özer Özdemir
16
Teenage Hadebe
20
Mitchell Donald
66
Guilherme
10
Thievy Bifouma
6
Robin Yalçın
21
Moryke Fofana
18
Adis Jahovic
Yedekler
16
Erce Kardeşler
22
Gaston Campi
14
Ivanildo Fernandes
33
Abdurrahim Dursun
12
John Obi Mikel
21
Doğan Erdoğan
38
Ahmet Canbaz
26
Fıratcan Üzüm
7
Donis Avdijaj
20
Yusuf Sarı
Yedekler
35
Ufuk Ceylan
15
Mustafa Akbaş
7
Gökhan Töre
77
Buğra Çağıran
25
Ghaylen Chaaleli
14
Ahmed Ildız
11
Eren Tozlu
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.