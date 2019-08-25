SPOR
STADYUM: Medical Park Stadyumu HAKEM : Koray Gençerler MAÇ TARİH SAATİ: 25 Aug 2019 | 19:15 | şuan: 18:33
Trabzonspor
Trabzonspor
Ünal Karaman
Yeni Malatyaspor
Yeni Malatyaspor
Sergen Yalçın
  Trabzonspor - Yeni Malatyaspor Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Trabzonspor

  • 1 Uğurcan Çakır
  • 47 Joao Pereira
  • 77 Filip Novak
  • 5 Majid Hosseini
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 8 Jose Sosa
  • 61 Abdulkadir Parmak
  • 10 Abdülkadir Ömür
  • 9 Anthony Nwakaeme
  • 18 Caleb Ekuban
  • 11 Alexander Sörloth

Yeni Malatyaspor

  • 30 Fabien Farnolle
  • 3 Erkan Kaş
  • 44 Arturo Mina
  • 76 Özer Özdemir
  • 16 Teenage Hadebe
  • 20 Mitchell Donald
  • 66 Guilherme
  • 10 Thievy Bifouma
  • 6 Robin Yalçın
  • 21 Moryke Fofana
  • 18 Adis Jahovic

Yedekler

  • 16 Erce Kardeşler
  • 22 Gaston Campi
  • 14 Ivanildo Fernandes
  • 33 Abdurrahim Dursun
  • 12 John Obi Mikel
  • 21 Doğan Erdoğan
  • 38 Ahmet Canbaz
  • 26 Fıratcan Üzüm
  • 7 Donis Avdijaj
  • 20 Yusuf Sarı

Yedekler

  • 35 Ufuk Ceylan
  • 15 Mustafa Akbaş
  • 7 Gökhan Töre
  • 77 Buğra Çağıran
  • 25 Ghaylen Chaaleli
  • 14 Ahmed Ildız
  • 11 Eren Tozlu
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Gol Krallığı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.