SPOR
STADYUM: Ülker Stadyumu HAKEM : Fırat Aydınus MAÇ TARİH SAATİ: 01 Sep 2019 | 21:45 | şuan: 21:10
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Ersun Yanal
Trabzonspor
Trabzonspor
Ünal Karaman
  Fenerbahçe - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Fenerbahçe

  • 98 Altay Bayındır
  • 32 Zanka
  • 5 Emre Belözoğlu
  • 17 Nabil Dirar
  • 14 Tolga Ciğerci
  • 7 Ozan Tufan
  • 24 Garry Rodrigues
  • 23 Deniz Türüç
  • 25 Jailson
  • 10 Max Kruse
  • 94 Vedat Muriqi

Trabzonspor

  • 1 Uğurcan Çakır
  • 47 Joao Pereira
  • 77 Filip Novak
  • 5 Majid Hosseini
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 8 Jose Sosa
  • 61 Abdulkadir Parmak
  • 9 Anthony Nwakaeme
  • 18 Caleb Ekuban
  • 11 Alexander Sörloth
  • 7 Donis Avdijaj

Yedekler

  • 35 Harun Tekin
  • 15 Serdar Aziz
  • 18 Sadık Çiftpınar
  • 28 Murat Sağlam
  • 8 Mehmet Ekici
  • 26 Alper Potuk
  • 6 Tolgay Arslan
  • 21 Miha Zajc
  • 16 Ferdi Kadıoğlu
  • 9 Mevlüt Erdinç

Yedekler

  • 16 Erce Kardeşler
  • 22 Gaston Campi
  • 14 Ivanildo Fernandes
  • 33 Abdurrahim Dursun
  • 12 John Obi Mikel
  • 21 Doğan Erdoğan
  • 38 Ahmet Canbaz
  • 26 Fıratcan Üzüm
  • 20 Yusuf Sarı
  • 67 Koray Kılınç
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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