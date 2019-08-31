  Beşiktaş - Çaykur Rizespor Canlı Maç Anlatımı

7' Taç çizgisi üzerinde rakibini faulle durduran Lens sarı kart gördü.

5' Beşiktaş seyircisinin de desteğiyle maça baskılı başladı. Siyah beyazlılar tüm hatlarıyla rakip yarı sahada pozisyon arıyor.

4' İLK ŞUT! Caner'in pasıyla topla buluşan Ljajic kaleyi düşündü ancak top üstten dışarı çıktı.

3' Lens ceza yayı üzerindeki Güven'i topla buluşturmak istedi ancak genç oyuncu topu kontrol edemeyince savunma araya girdi.

2' Gökhan Gönül sağ kanattan ortasını yaptı ancak top herkesi aştı ve uzak köşeden taça çıktı.

1' Yaşar Kemal Uğurlu ilk düdüğünü çaldı ve karşılaşma başladı.

1' Beşiktaş maçın henüz başında köşe vuruşu kazandı.

@OptaCan: İç sahada 12 maçtır yenilmeyen (9G 3B) ve son yedi karşılaşmayı kazanan Beşiktaş, toplamda 29 maçtır rakiplerine gol atıyor.

@OptaCan: Süper Lig'e geldiği Ocak 2019?dan bu yana en fazla gol atan savunma oyuncusu Dario Melnjak (5).

Karşılaşma öncesi her iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

@OptaCan: Beşiktaş'ın Süper Lig'de attığı son 10 golün sekizinde Adem Ljajic'in direkt katkısı var (3 gol, 5 asist).

@OptaCan: Teknik direktör olarak Süper Lig'de Rizespor'la karşılaştığı 10 maçın altısını kazanan Abdullah Avcı (2B 2M), iç sahada rakibine mağlup olmadı (4G 1B).

Beşiktaş XI: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Dorukhan, Oğuzhan, Ljajic, Boyd, Lens, Güven

Süper Lig'in üçüncü haftasında Beşiktaş, lige iyi bir başlangıç yapan Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

@OptaCan: Bu sezon bir lig maçında en fazla faul yapan takım Beşiktaş (Sivasspor'a karşı 19 faul). Abdullah Avcı teknik direktör olarak bu maçtan önce sahaya çıktığı 41 Süper Lig maçında bu sayıyı sadece bir kez geçmişti (Nisan 2019'daki Başakşehir-BB Erzurumspor maçı, 21 faul).

@OptaCan: Ligde 12 maçtır deplasmanlarda gol atan Rizespor, bu alanda tarihinin en uzun serisini yaşıyor. 12 maçlık bu seri, aynı zamanda lligde devam eden en uzun seri konumunda (Trabzonspor ile birlikte).

@OptaCan: Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a 14 maçtır yenilmeyen (10G 4B) ve rakibini son yedi karşılaşmada mağlup eden Beşiktaş, bu eşleşmedeki en uzun galibiyet serisini yaşıyor.

@OptaCan: Beşiktaş, Süper Lig'de Rizespor'u ağırladığı 18 maçın sadece ikisini kaybetti (12G 4B). Rizespor bu deplasmanda Şubat 2006'dan bu yana kazanamıyor (3B 4M).

@OptaCan: Rizespor, Süper Lig'in ilk iki haftasında kalesinde en az isabetli şut gören iki takımdan biri (3, Antalyaspor ile birlikte). Karadeniz ekibi geçen sezon bu alanda ligin en kötü ikinci takımıydı (kalesinde maç başına 5 isabetli şut).

Çaykur Rizespor XI: Gökhan Akkan, Moroziuk, Aberhoun, Chatziisaias, Melnjak, Attamah, Vetrih, Samudio, Pauw, Oğulcan, Boldrin