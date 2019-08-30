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STADYUM: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has HAKEM : Mustafa Öğretmenoğlu MAÇ TARİH SAATİ: 30 Aug 2019 | 20:00 | şuan: 20:32
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Kayserispor
Kayserispor
Hikmet Karaman
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
  Kayserispor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
  • @OptaCan: Süper Lig'de çıktığı son üç maçta gol atamayan Mbaye Diagne, en son Nisan 2018'de daha uzun bir kuraklık yaşamıştı (beş maç).
  • @OptaCan: Kayserispor forması giyen Bernard Mensah, Süper Lig'in ilk iki haftasında en fazla çalım atan oyuncu oldu (9).
  • @OptaCan: Süper Lig'de bu sezon Fenerbahçe'nin (9) ardından en fazla net gol pozisyonuna giren takım Kayserispor (7).
  • @OptaCan: Hikmet Karaman ile Fatih Terim, Süper Lig'de teknik direktör olarak sekizinci kez karşılaşacak. Önceki yedi maçta rakibine üstünlük sağlayamayan Hikmet Karaman'ın (1B 6M), kariyerinde maç kazanamadan en fazla karşılaştığı rakibi Fatih Terim.
  • Zorlu maç öncesi iki takımın da ilk 11'i belli oldu.
  • @OptaCan: Bu sezon ilk iki Süper Lig maçını kazanamayan Galatasaray, en son 1979/80 sezonunun ilk üç haftasını galibiyet alamadan tamamladı.
  • Süper Lig'in üçüncü haftasında Kayserispor ve Galatasaray karşı karşıya geliyor.
  • @OptaCan: 2019/20 Süper Lig sezonunun ilk iki haftasında en az faul yapan iki takımdan biri olan Galatasaray (17; Konyaspor ile birlikte), buna rağmen Denizlispor'un ardından (7 sarı kart) ligin en fazla kart gören ekibi konumunda (4 sarı, 2 kırmızı kart).
  • @OptaCan: Deplasmandaki son iki lig maçını kaybeden Galatasaray, en son Igor Tudor döneminde dış sahada daha uzun bir seri yaşamıştı (4 maç).
  • @OptaCan: Süper Lig'de İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaştığı 28 maçın sadece ikisini kaybeden Galatasaray (16G 10B 2M), rakibini son dört maçta en az üçer gol atarak mağlup etti.
  • Galatasaray XI: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Ömer, Feghouli, Belhanda, Babel, Diagne.
  • Kayserispor XI: Lung, Abdennour, Poulain, Lopes, Yasir, Dja Djedje, Ben Rienstra, Mensah, Henrique, Umut, Adebayor.
  • @OptaCan: Kayserispor, Galatasaray?ı konuk ettiği son yedi Süper Lig maçının beşini kaybetti (2B) ve bu karşılaşmaların tamamında gol yedi (17 gol).
  • @OptaCan: Kayserispor'un Süper Lig'de attığı son altı gol maçların 60. dakikalarından sonra gelirken, Galatasaray yediği son beş golü 75. dakikalardan sonra kalesinde gördü.
  Takım Kadroları

Kayserispor

  • 33 Silviu Lung
  • 13 Miguel Lopes
  • 5 Aymen Abdennour
  • 27 Brice Dja Djedje
  • 6 Benoit Poulain
  • 32 Yasir Subaşı
  • 38 Ben Rienstra
  • 43 Bernard Mensah
  • 9 Umut Bulut
  • 4 Emmanuel Adebayor
  • 10 Pedro Henrique

Galatasaray

  • 1 Fernando Muslera
  • 19 Ömer Bayram
  • 22 Mariano
  • 55 Yuto Nagatomo
  • 45 Marcao
  • 27 Christian Luyindama
  • 11 Ryan Babel
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 10 Younes Belhanda
  • 92 Steven N'Zonzi
  • 91 Mbaye Diagne

Yedekler

  • 95 İsmail Çipe
  • 1 Hakan Arıkan
  • 15 Atila Turan
  • 24 Mert Kula
  • 61 Ziya Alkurt
  • 77 Adryan
  • 8 Hasan Hüseyin Acar
  • 7 Bilal Başacıkoğlu
  • 17 Nurettin Korkmaz
  • 29 Paul-Georges Ntep

Yedekler

  • 34 Okan Kocuk
  • 14 Martin Linnes
  • 2 Şener Özbayraklı
  • 5 Ahmet Çalık
  • 8 Selçuk İnan
  • 15 Ryan Donk
  • 21 Jimmy Durmaz
  • 97 Emre Mor
  • 7 Adem Büyük
  • 17 Yunus Akgün
Takım
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Gol Krallığı
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