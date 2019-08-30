  Kayserispor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı

@OptaCan: Süper Lig'de çıktığı son üç maçta gol atamayan Mbaye Diagne, en son Nisan 2018'de daha uzun bir kuraklık yaşamıştı (beş maç).

@OptaCan: Kayserispor forması giyen Bernard Mensah, Süper Lig'in ilk iki haftasında en fazla çalım atan oyuncu oldu (9).

@OptaCan: Süper Lig'de bu sezon Fenerbahçe'nin (9) ardından en fazla net gol pozisyonuna giren takım Kayserispor (7).

@OptaCan: Hikmet Karaman ile Fatih Terim, Süper Lig'de teknik direktör olarak sekizinci kez karşılaşacak. Önceki yedi maçta rakibine üstünlük sağlayamayan Hikmet Karaman'ın (1B 6M), kariyerinde maç kazanamadan en fazla karşılaştığı rakibi Fatih Terim.

Zorlu maç öncesi iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

@OptaCan: Bu sezon ilk iki Süper Lig maçını kazanamayan Galatasaray, en son 1979/80 sezonunun ilk üç haftasını galibiyet alamadan tamamladı.

Süper Lig'in üçüncü haftasında Kayserispor ve Galatasaray karşı karşıya geliyor.

@OptaCan: 2019/20 Süper Lig sezonunun ilk iki haftasında en az faul yapan iki takımdan biri olan Galatasaray (17; Konyaspor ile birlikte), buna rağmen Denizlispor'un ardından (7 sarı kart) ligin en fazla kart gören ekibi konumunda (4 sarı, 2 kırmızı kart).

@OptaCan: Deplasmandaki son iki lig maçını kaybeden Galatasaray, en son Igor Tudor döneminde dış sahada daha uzun bir seri yaşamıştı (4 maç).

@OptaCan: Süper Lig'de İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaştığı 28 maçın sadece ikisini kaybeden Galatasaray (16G 10B 2M), rakibini son dört maçta en az üçer gol atarak mağlup etti.

Galatasaray XI: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Ömer, Feghouli, Belhanda, Babel, Diagne.

Kayserispor XI: Lung, Abdennour, Poulain, Lopes, Yasir, Dja Djedje, Ben Rienstra, Mensah, Henrique, Umut, Adebayor.

@OptaCan: Kayserispor, Galatasaray?ı konuk ettiği son yedi Süper Lig maçının beşini kaybetti (2B) ve bu karşılaşmaların tamamında gol yedi (17 gol).