SPOR
STADYUM: Bahçeşehir Okulları Stadyumu HAKEM : Halis Özkahya MAÇ TARİH SAATİ: 16 Sep 2019 | 20:00 | şuan: 19:25
Alanyaspor
Alanyaspor
Erol Bulut
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Ersun Yanal
  Alanyaspor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Alanyaspor

  • 28 Jose Marafona
  • 23 Welinton
  • 44 Steven Caulker
  • 21 Fabrice N'Sakala
  • 24 Juanfran
  • 6 Ceyhun Gülselam
  • 7 Efecan Karaca
  • 11 Tasos Bakasetas
  • 26 Manolis Siopis
  • 9 Papiss Cisse
  • 10 Junior Fernandes

Fenerbahçe

  • 98 Altay Bayındır
  • 32 Zanka
  • 20 Luiz Gustavo
  • 17 Nabil Dirar
  • 14 Tolga Ciğerci
  • 7 Ozan Tufan
  • 24 Garry Rodrigues
  • 23 Deniz Türüç
  • 25 Jailson
  • 10 Max Kruse
  • 94 Vedat Muriqi

Yedekler

  • 34 Eray Birniçan
  • 17 Kaan Kanak
  • 31 Georgios Tzavellas
  • 35 Musa Çağıran
  • 8 Salih Uçan
  • 75 Tayfur Bingöl
  • 25 Onur Bulut
  • 27 Umut Güneş
  • 30 Djalma Campos
  • 99 Yacine Bammou

Yedekler

  • 35 Harun Tekin
  • 15 Serdar Aziz
  • 34 Adil Rami
  • 18 Sadık Çiftpınar
  • 28 Murat Sağlam
  • 26 Alper Potuk
  • 6 Tolgay Arslan
  • 21 Miha Zajc
  • 16 Ferdi Kadıoğlu
  • 9 Mevlüt Erdinç
Takım
O
Av
P
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