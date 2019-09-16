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STADYUM:
Bahçeşehir Okulları Stadyumu
HAKEM :
Halis Özkahya
MAÇ TARİH SAATİ:
16 Sep 2019 | 20:00 | şuan: 19:25
MÖ
Alanyaspor
Erol Bulut
Fenerbahçe
Ersun Yanal
Alanyaspor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Alanyaspor
28
Jose Marafona
23
Welinton
44
Steven Caulker
21
Fabrice N'Sakala
24
Juanfran
6
Ceyhun Gülselam
7
Efecan Karaca
11
Tasos Bakasetas
26
Manolis Siopis
9
Papiss Cisse
10
Junior Fernandes
Fenerbahçe
98
Altay Bayındır
32
Zanka
20
Luiz Gustavo
17
Nabil Dirar
14
Tolga Ciğerci
7
Ozan Tufan
24
Garry Rodrigues
23
Deniz Türüç
25
Jailson
10
Max Kruse
94
Vedat Muriqi
Yedekler
34
Eray Birniçan
17
Kaan Kanak
31
Georgios Tzavellas
35
Musa Çağıran
8
Salih Uçan
75
Tayfur Bingöl
25
Onur Bulut
27
Umut Güneş
30
Djalma Campos
99
Yacine Bammou
Yedekler
35
Harun Tekin
15
Serdar Aziz
34
Adil Rami
18
Sadık Çiftpınar
28
Murat Sağlam
26
Alper Potuk
6
Tolgay Arslan
21
Miha Zajc
16
Ferdi Kadıoğlu
9
Mevlüt Erdinç
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.