SPOR
STADYUM: Medical Park Stadyumu HAKEM : Mete Kalkavan MAÇ TARİH SAATİ: 15 Sep 2019 | 20:00 | şuan: 19:37
Trabzonspor
Trabzonspor
Ünal Karaman
Gençlerbirliği
Gençlerbirliği
Mustafa Kaplan
  Trabzonspor - Gençlerbirliği Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Trabzonspor

  • 1 Uğurcan Çakır
  • 47 Joao Pereira
  • 77 Filip Novak
  • 14 Ivanildo Fernandes
  • 5 Majid Hosseini
  • 8 Jose Sosa
  • 12 John Obi Mikel
  • 61 Abdulkadir Parmak
  • 9 Anthony Nwakaeme
  • 11 Alexander Sörloth
  • 7 Donis Avdijaj

Gençlerbirliği

  • 25 Ertaç Özbir
  • 15 Zargo Toure
  • 2 Ahmet Oğuz
  • 39 Pierre-Yves Polomat
  • 32 Flavio
  • 10 Stephane Sessegnon
  • 21 Daniel Candeias
  • 8 Fabricio Baiano
  • 5 Berat Özdemir
  • 9 Bogdan Stancu
  • 13 Giovanni Sio

Yedekler

  • 16 Erce Kardeşler
  • 22 Gaston Campi
  • 33 Abdurrahim Dursun
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 21 Doğan Erdoğan
  • 38 Ahmet Canbaz
  • 26 Fıratcan Üzüm
  • 19 Daniel Sturridge

Yedekler

  • 1 Übeyd Adıyaman
  • 22 Erdem Özgenç
  • 4 Mattias Bjarsmyr
  • 3 Halil İbrahim Pehlivan
  • 23 Soner Dikmen
  • 6 Yasin Pehlivan
  • 28 Sadio Diallo
  • 19 Rahmetullah Berişbek
  • 11 Floyd Ayite
  • 20 Mats Seuntjens
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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