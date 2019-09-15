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STADYUM:
Medical Park Stadyumu
HAKEM :
Mete Kalkavan
MAÇ TARİH SAATİ:
15 Sep 2019 | 20:00 | şuan: 19:37
MÖ
Trabzonspor
Ünal Karaman
Gençlerbirliği
Mustafa Kaplan
Trabzonspor - Gençlerbirliği Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Trabzonspor
1
Uğurcan Çakır
47
Joao Pereira
77
Filip Novak
14
Ivanildo Fernandes
5
Majid Hosseini
8
Jose Sosa
12
John Obi Mikel
61
Abdulkadir Parmak
9
Anthony Nwakaeme
11
Alexander Sörloth
7
Donis Avdijaj
Gençlerbirliği
25
Ertaç Özbir
15
Zargo Toure
2
Ahmet Oğuz
39
Pierre-Yves Polomat
32
Flavio
10
Stephane Sessegnon
21
Daniel Candeias
8
Fabricio Baiano
5
Berat Özdemir
9
Bogdan Stancu
13
Giovanni Sio
Yedekler
16
Erce Kardeşler
22
Gaston Campi
33
Abdurrahim Dursun
4
Hüseyin Türkmen
21
Doğan Erdoğan
38
Ahmet Canbaz
26
Fıratcan Üzüm
19
Daniel Sturridge
Yedekler
1
Übeyd Adıyaman
22
Erdem Özgenç
4
Mattias Bjarsmyr
3
Halil İbrahim Pehlivan
23
Soner Dikmen
6
Yasin Pehlivan
28
Sadio Diallo
19
Rahmetullah Berişbek
11
Floyd Ayite
20
Mats Seuntjens
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.