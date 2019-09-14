  Gazişehir Gaziantep - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

6' PENALTI VE KIRMIZI KART!

5' Siyah-beyazlılar sol kanattan birbiri ardına ortalarla etkili olmaya çalışıyor.

4' Maça daha baskılı başlayan taraf konuk ekip Beşiktaş.

3' Beşiktaş, 4-3-3 dizilişiyle sahada. Gazişehir ise 4-2-3-1 formasyonunu kullanıyor.

2' Beşiktaş'ın iki yeni transferi Mohamed Elneny ve Abdoulay Diaby, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

1' Ve karşılaşma Beşiktaş'ın santrasıyla başladı.

@OptaCan: Gazişehir forveti Olarenwaju Kayode'nin bu sezon ligde çektiği üç isabetli şutun ikisi gol oldu.

@OptaCan: Beşiktaş, Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara karşı oynadığı son sekiz maçta yenilmedi (7G 1B) ve bu maçlarda rakiplerine toplam 33 gol attı (maç başına 4,1 gol). Buna rağmen, bu sekiz maçın tamamında gol yiyen siyah beyazlılar, lige yeni yükselen takımlara karşı son yenilgisini Aralık 2017'de Sivasspor karşısında almıştı (1-2).

@OptaCan: Beşiktaş ilk üç maçta rakip ceza sahalarında 73 kez topla buluşup ceza sahası içinden üç gol buldu (her 24 topla buluşmada bir gol). Rakip ceza sahalarında topla en az buluşan takım olan Gazişehir ise (36), Beşiktaş'ın yarısından daha az buluşmasına rağmen rakibinden bir gol fazla kaydetti (4).

@OptaCan: Süper Lig'de ilk üç haftalar itibarı ile son 15 sezondaki en kötü lig başlangıcına imza atan Beşiktaş, 2004/05 sezonundan bu yana ilk dört haftalarda altı puanın altına düşmedi.

@OptaCan: Süper Lig'deki son üç deplasman maçında yenilen Beşiktaş, 2010/11 sezonundan bu yana en uzun yenilgi serisini yaşıyor (3 maç). Siyah beyazlıların bundan önce dış sahadaki son dört maçlık yenilgi serisi 2000/01 sezonunda gelmişti.

@OptaCan: Bu sezon evinde oynadığı ilk maçta Gençlerbirliğini 4-1 yenen Gazişehir, art arda ikinci iç saha galibiyeti için sahaya çıkacak. Lige yeni yükseldiği sezondaki ilk iki iç saha maçını kazanan son takım Alanyaspor'du (2016/17 sezonu).

Her iki takımın ilk 11'leri belli oldu.

@OptaCan: Beşiktaş'ın Süper Lig'de attığı son 11 golün sekizinde Adem Ljajic'in direkt katkısı var (3 gol, 5 asist). Ancak Ljajic'in bu süreçteki gol katkılarının sadece biri deplasmanda geldi (1 asist).

İyi akşamlar! Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Gazişehir ile deplasmanda oynayacak. Karşılaşmanın canlı anlatımında sizlerle birlikteyiz.

Beşiktaş'ın ilk 11'i: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Dorukhan, Ljajic, N'Koudou, Diaby, Güven

Gazişehir'in ilk 11'i: Günay, Oğuz, Kana-Bıyık, Tosca, Djilobodji, Morais, Tetteh, Diarra, Güray, Kayode, Twumasi

@OptaCan: Gazişehir bu sezon ligde topa en az sahip olan takım (%35,6). Beşiktaş ise bu alanda Fenerbahçe'nin ardından (%68,6) ligin en başarılı ekibi (%66).

@OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de en az isabetli şut çeken beşinci takımı olan Beşiktaş (11), ilk üç haftalar itibarı ile son altı sezondaki en düşük sayısında kaldı.