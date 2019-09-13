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STADYUM:
Türk Telekom Stadyumu
HAKEM :
Ali Palabıyık
MAÇ TARİH SAATİ:
13 Sep 2019 | 20:00 | şuan: 20:10
MÖ
Galatasaray
Fatih Terim
Kasımpaşa
Kemal Özdeş
Galatasaray - Kasımpaşa Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Galatasaray
1
Fernando Muslera
22
Mariano
55
Yuto Nagatomo
45
Marcao
27
Christian Luyindama
11
Ryan Babel
89
Sofiane Feghouli
10
Younes Belhanda
92
Steven N'Zonzi
99
Mario Lemina
9
Radamel Falcao
Kasımpaşa
99
Fatih Öztürk
88
Veysel Sarı
90
Strahil Popov
5
Syam Ben Youssef
23
Karim Hafez
17
Ricardo Quaresma
21
Abdul Khalili
35
Aytaç Kara
26
İlhan Depe
10
Haris Hajradinovic
11
Mame Thiam
Yedekler
34
Okan Kocuk
19
Ömer Bayram
2
Şener Özbayraklı
5
Ahmet Çalık
3
Emre Taşdemir
8
Selçuk İnan
15
Ryan Donk
21
Jimmy Durmaz
48
Taylan Antalyalı
7
Adem Büyük
Yedekler
13
Murat Can Yıldız
1
Ramazan Köse
31
Olivier Veigneau
60
Özgür Çek
44
Jorge Fernandes
14
Tobias Heintz
4
Uğurcan Yazğılı
77
Azad Toptik
57
Furkan Çetinkaya
19
Mustafa Pektemek
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.