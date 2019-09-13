SPOR
STADYUM: Türk Telekom Stadyumu HAKEM : Ali Palabıyık MAÇ TARİH SAATİ: 13 Sep 2019 | 20:00 | şuan: 20:10
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
Kasımpaşa
Kasımpaşa
Kemal Özdeş
  Galatasaray - Kasımpaşa Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Galatasaray

  • 1 Fernando Muslera
  • 22 Mariano
  • 55 Yuto Nagatomo
  • 45 Marcao
  • 27 Christian Luyindama
  • 11 Ryan Babel
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 10 Younes Belhanda
  • 92 Steven N'Zonzi
  • 99 Mario Lemina
  • 9 Radamel Falcao

Kasımpaşa

  • 99 Fatih Öztürk
  • 88 Veysel Sarı
  • 90 Strahil Popov
  • 5 Syam Ben Youssef
  • 23 Karim Hafez
  • 17 Ricardo Quaresma
  • 21 Abdul Khalili
  • 35 Aytaç Kara
  • 26 İlhan Depe
  • 10 Haris Hajradinovic
  • 11 Mame Thiam

Yedekler

  • 34 Okan Kocuk
  • 19 Ömer Bayram
  • 2 Şener Özbayraklı
  • 5 Ahmet Çalık
  • 3 Emre Taşdemir
  • 8 Selçuk İnan
  • 15 Ryan Donk
  • 21 Jimmy Durmaz
  • 48 Taylan Antalyalı
  • 7 Adem Büyük

Yedekler

  • 13 Murat Can Yıldız
  • 1 Ramazan Köse
  • 31 Olivier Veigneau
  • 60 Özgür Çek
  • 44 Jorge Fernandes
  • 14 Tobias Heintz
  • 4 Uğurcan Yazğılı
  • 77 Azad Toptik
  • 57 Furkan Çetinkaya
  • 19 Mustafa Pektemek
Takım
O
Av
P
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