SPOR
STADYUM: Yeni 4 Eylül Stadı HAKEM : Yaşar Kemal Uğurlu MAÇ TARİH SAATİ: 23 Sep 2019 | 20:00 | şuan: 19:49
Sivasspor
Sivasspor
Rıza Çalımbay
Trabzonspor
Trabzonspor
Ünal Karaman
  Sivasspor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
  • @OptaCan: Evindeki son dört maçta yenilmeyen Sivasspor (2G 2B), daha önceki dört maçın üçünde mağlup olmuştu (1G).
  • @OptaCan: Süper Lig'e geldiği Ocak 2018'den bu yana en fazla gol atan savunma oyuncusu Filip Novak (9).
  • @OptaCan: Rıza Çalımbay, Süper Lig'de teknik direktör olarak Trabzonspor ile iç sahada oynadığı son dört maçta galip gelemedi (2B 2M). Çalımbay'ın rakibine karşı son iç saha galibiyeti yine Sivasspor'u çalıştırırken gelmişti (Şubat 2013, 2-0).
  • @OptaCan: Bu sezon ligde Kasımpaşa ve Göztepe'nin ardından en fazla ikili mücadele kazanan takımlar bu maçta karşılaşacak: Trabzonspor (240) & Sivasspor (233).
  • @OptaCan: Sivasspor ve Trabzonspor arasında oynanan son 18 maçın 12'sinde gülen taraf Trabzonspor oldu (4B 2M).
  • Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
  • Süper Lig'in beşinci haftasında Trabzonspor, Sivasspor'a konuk oluyor.
  • @OptaCan: Trabzonspor'u evinde ağırladığı ilk dört maçta rakibini mağlup eden Sivasspor, sonraki dokuz maçın sadece birini kazanabildi (3B 5M).
  • TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Avdijaj, Nwakaeme, Sörloth
  • @OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de Konyaspor'un ardından (34) en az faul yapan takım Trabzonspor (42).
  • SİVASSPOR: Samassa, Uğur Çiftçi, Aaron Appindangoye, Goiano, Caner, Cofie, Mert Hakan, Erdoğan, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Yatabare
  • @OptaCan: Bu sezon ligde en fazla faul yapan iki oyuncu Sivasspor'da forma giyiyor: Mustapha Yatabare & Hakan Arslan (12'şer).
  • @OptaCan: Süper Lig'de 16 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor (10G 6B), bu alanda ligde devam eden en uzun serinin sahibi. Trabzonspor bu maçta yenilmezse, Şubat-Aralık 1995'teki 26 maçlık seriden bu yana ligdeki en uzun yenilmezlik serisini elde edecek.
  • @OptaCan: Süper Lig'de deplasmanda dokuz maçtır mağlup olmayan Trabzonspor (4G 5B), ligde devam eden en uzun yenilmezlik serisinin sahibi. Bordo mavililer en son Ocak-Ağustos 2017 arasında bundan daha uzun bir seri yaşamıştı (10 maç).
  Takım Kadroları

Sivasspor

  • 30 Mamadou Samassa
  • 88 Caner Osmanpaşa
  • 3 Uğur Çiftçi
  • 4 Aaron Appindangoye
  • 87 Marcelo Goiano
  • 37 Hakan Arslan
  • 54 Emre Kılınç
  • 5 Isaac Cofie
  • 8 Mert Hakan Yandaş
  • 11 Erdoğan Yeşilyurt
  • 9 Mustapha Yatabare

Trabzonspor

  • 1 Uğurcan Çakır
  • 47 Joao Pereira
  • 77 Filip Novak
  • 22 Gaston Campi
  • 5 Majid Hosseini
  • 8 Jose Sosa
  • 12 John Obi Mikel
  • 61 Abdulkadir Parmak
  • 9 Anthony Nwakaeme
  • 11 Alexander Sörloth
  • 7 Donis Avdijaj

Yedekler

  • 29 Ali Şaşal Vural
  • 6 Paul Papp
  • 58 Ziya Erdal
  • 52 Volkan Egri
  • 20 Fatih Aksoy
  • 12 Abdou Razack Traore
  • 2 Arouna Kone
  • 10 Hugo Vieira
  • 7 Fernando
  • 22 Armin Djerlek

Yedekler

  • 16 Erce Kardeşler
  • 2 Kamil Ahmet Çörekçi
  • 33 Abdurrahim Dursun
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 21 Doğan Erdoğan
  • 38 Ahmet Canbaz
  • 26 Fıratcan Üzüm
  • 44 Safa Kınalı
  • 67 Koray Kılınç
  • 99 Muhammet Akpınar
Takım
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Av
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