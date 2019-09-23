  Sivasspor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı

@OptaCan: Evindeki son dört maçta yenilmeyen Sivasspor (2G 2B), daha önceki dört maçın üçünde mağlup olmuştu (1G).

@OptaCan: Süper Lig'e geldiği Ocak 2018'den bu yana en fazla gol atan savunma oyuncusu Filip Novak (9).

@OptaCan: Rıza Çalımbay, Süper Lig'de teknik direktör olarak Trabzonspor ile iç sahada oynadığı son dört maçta galip gelemedi (2B 2M). Çalımbay'ın rakibine karşı son iç saha galibiyeti yine Sivasspor'u çalıştırırken gelmişti (Şubat 2013, 2-0).

@OptaCan: Bu sezon ligde Kasımpaşa ve Göztepe'nin ardından en fazla ikili mücadele kazanan takımlar bu maçta karşılaşacak: Trabzonspor (240) & Sivasspor (233).

@OptaCan: Sivasspor ve Trabzonspor arasında oynanan son 18 maçın 12'sinde gülen taraf Trabzonspor oldu (4B 2M).

Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Süper Lig'in beşinci haftasında Trabzonspor, Sivasspor'a konuk oluyor.

@OptaCan: Trabzonspor'u evinde ağırladığı ilk dört maçta rakibini mağlup eden Sivasspor, sonraki dokuz maçın sadece birini kazanabildi (3B 5M).

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Avdijaj, Nwakaeme, Sörloth

@OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de Konyaspor'un ardından (34) en az faul yapan takım Trabzonspor (42).

SİVASSPOR: Samassa, Uğur Çiftçi, Aaron Appindangoye, Goiano, Caner, Cofie, Mert Hakan, Erdoğan, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Yatabare

@OptaCan: Bu sezon ligde en fazla faul yapan iki oyuncu Sivasspor'da forma giyiyor: Mustapha Yatabare & Hakan Arslan (12'şer).

@OptaCan: Süper Lig'de 16 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor (10G 6B), bu alanda ligde devam eden en uzun serinin sahibi. Trabzonspor bu maçta yenilmezse, Şubat-Aralık 1995'teki 26 maçlık seriden bu yana ligdeki en uzun yenilmezlik serisini elde edecek.