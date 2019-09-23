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STADYUM: Vodafone Park HAKEM : Suat Arslanboğa MAÇ TARİH SAATİ: 23 Sep 2019 | 20:00 | şuan: 19:34
Beşiktaş
Beşiktaş
Abdullah Avcı
İstanbul Başakşehir
İstanbul Başakşehir
Okan Buruk
  Beşiktaş - İstanbul Başakşehir Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Beşiktaş

  • 1 Loris Karius
  • 77 Gökhan Gönül
  • 88 Caner Erkin
  • 5 Douglas
  • 13 Atiba Hutchinson
  • 20 Necip Uysal
  • 22 Adem Ljajic
  • 19 Kevin N'Koudou
  • 26 Dorukhan Toköz
  • 17 Burak Yılmaz
  • 92 Abdoulay Diaby

İstanbul Başakşehir

  • 34 Mert Günok
  • 3 Gael Clichy
  • 37 Martin Skrtel
  • 6 Alexandru Epureanu
  • 80 Junior Caiçara
  • 21 Mahmut Tekdemir
  • 91 Danijel Aleksic
  • 7 Edin Visca
  • 17 İrfan Can Kahveci
  • 9 Fredrik Gulbrandsen
  • 27 Enzo Crivelli

Yedekler

  • 97 Utku Yuvakuran
  • 23 Rebocho
  • 12 Erdoğan Kaya
  • 27 Jeremain Lens
  • 10 Oğuzhan Özyakup
  • 14 Orkan Çınar
  • 8 Umut Nayir
  • 11 Tyler Boyd
  • 9 Güven Yalçın
  • 21 Muhayer Oktay

Yedekler

  • 1 Volkan Babacan
  • 33 Uğur Uçar
  • 23 Aziz Behich
  • 26 Carlos Ponck
  • 5 Mehmet Topal
  • 10 Arda Turan
  • 88 Gökhan İnler
  • 11 Eljero Elia
  • 44 Azubuike Okechukwu
  • 19 Demba Ba
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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