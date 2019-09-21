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STADYUM:
Ülker Stadyumu
HAKEM :
Abdulkadir Bitigen
MAÇ TARİH SAATİ:
21 Sep 2019 | 20:00 | şuan: 19:52
MÖ
Fenerbahçe
Ersun Yanal
MKE Ankaragücü
Metin Diyadin
Fenerbahçe - MKE Ankaragücü Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Fenerbahçe
98
Altay Bayındır
34
Adil Rami
32
Zanka
20
Luiz Gustavo
17
Nabil Dirar
14
Tolga Ciğerci
7
Ozan Tufan
24
Garry Rodrigues
23
Deniz Türüç
10
Max Kruse
94
Vedat Muriqi
MKE Ankaragücü
1
Korcan Çelikay
22
Michal Pazdan
13
Ante Kulusic
8
Tiago Pinto
19
Cebrail Karayel
21
Wilfred Moke
3
Sedat Ağçay
14
Ricardo Faty
10
Hector Canteros
23
İlhan Parlak
12
Dever Orgill
Yedekler
35
Harun Tekin
15
Serdar Aziz
18
Sadık Çiftpınar
5
Emre Belözoğlu
26
Alper Potuk
6
Tolgay Arslan
21
Miha Zajc
25
Jailson
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.