SPOR
STADYUM: Ülker Stadyumu HAKEM : Abdulkadir Bitigen MAÇ TARİH SAATİ: 21 Sep 2019 | 20:00 | şuan: 19:52
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Ersun Yanal
MKE Ankaragücü
MKE Ankaragücü
Metin Diyadin
  Fenerbahçe - MKE Ankaragücü Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Fenerbahçe

  • 98 Altay Bayındır
  • 34 Adil Rami
  • 32 Zanka
  • 20 Luiz Gustavo
  • 17 Nabil Dirar
  • 14 Tolga Ciğerci
  • 7 Ozan Tufan
  • 24 Garry Rodrigues
  • 23 Deniz Türüç
  • 10 Max Kruse
  • 94 Vedat Muriqi

MKE Ankaragücü

  • 1 Korcan Çelikay
  • 22 Michal Pazdan
  • 13 Ante Kulusic
  • 8 Tiago Pinto
  • 19 Cebrail Karayel
  • 21 Wilfred Moke
  • 3 Sedat Ağçay
  • 14 Ricardo Faty
  • 10 Hector Canteros
  • 23 İlhan Parlak
  • 12 Dever Orgill

Yedekler

  • 35 Harun Tekin
  • 15 Serdar Aziz
  • 18 Sadık Çiftpınar
  • 5 Emre Belözoğlu
  • 26 Alper Potuk
  • 6 Tolgay Arslan
  • 21 Miha Zajc
  • 25 Jailson
  • 16 Ferdi Kadıoğlu
  • 9 Mevlüt Erdinç

Yedekler

  • 99 Furkan Bekleviç
  • 2 Yalçın Ayhan
  • 5 Alihan Kubalas
  • 20 Aydın Karabulut
  • 4 Mehmet Sak
  • 11 Mahmut Akan
  • 27 Ahmet Arık
  • 29 Oğuzhan Orhan
  • 95 Zaur Sadaev
  • 28 Hasan Kaya
Takım
O
Av
P
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