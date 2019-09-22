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STADYUM:
Yeni Malatya Stadyumu
HAKEM :
Arda Kardeşler
MAÇ TARİH SAATİ:
22 Sep 2019 | 19:00 | şuan: 18:32
MÖ
Yeni Malatyaspor
Sergen Yalçın
Galatasaray
Fatih Terim
Yeni Malatyaspor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Yeni Malatyaspor
30
Fabien Farnolle
91
Sakıb Aytaç
15
Mustafa Akbaş
29
Issam Chebake
20
Mitchell Donald
66
Guilherme
19
Afriyie Acquah
6
Robin Yalçın
77
Buğra Çağıran
25
Ghaylen Chaaleli
18
Adis Jahovic
Galatasaray
1
Fernando Muslera
19
Ömer Bayram
55
Yuto Nagatomo
2
Şener Özbayraklı
45
Marcao
27
Christian Luyindama
11
Ryan Babel
92
Steven N'Zonzi
6
Jean Michael Seri
7
Adem Büyük
23
Florin Andone
Yedekler
35
Ufuk Ceylan
3
Erkan Kaş
44
Arturo Mina
76
Özer Özdemir
16
Teenage Hadebe
8
Murat Yıldırım
21
Moryke Fofana
14
Ahmed Ildız
11
Eren Tozlu
Yedekler
34
Okan Kocuk
22
Mariano
5
Ahmet Çalık
3
Emre Taşdemir
15
Ryan Donk
21
Jimmy Durmaz
48
Taylan Antalyalı
99
Mario Lemina
97
Emre Mor
9
Radamel Falcao
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.