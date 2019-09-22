SPOR
STADYUM: Yeni Malatya Stadyumu HAKEM : Arda Kardeşler MAÇ TARİH SAATİ: 22 Sep 2019 | 19:00 | şuan: 18:32
Yeni Malatyaspor
Yeni Malatyaspor
Sergen Yalçın
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
  Yeni Malatyaspor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Yeni Malatyaspor

  • 30 Fabien Farnolle
  • 91 Sakıb Aytaç
  • 15 Mustafa Akbaş
  • 29 Issam Chebake
  • 20 Mitchell Donald
  • 66 Guilherme
  • 19 Afriyie Acquah
  • 6 Robin Yalçın
  • 77 Buğra Çağıran
  • 25 Ghaylen Chaaleli
  • 18 Adis Jahovic

Galatasaray

  • 1 Fernando Muslera
  • 19 Ömer Bayram
  • 55 Yuto Nagatomo
  • 2 Şener Özbayraklı
  • 45 Marcao
  • 27 Christian Luyindama
  • 11 Ryan Babel
  • 92 Steven N'Zonzi
  • 6 Jean Michael Seri
  • 7 Adem Büyük
  • 23 Florin Andone

Yedekler

  • 35 Ufuk Ceylan
  • 3 Erkan Kaş
  • 44 Arturo Mina
  • 76 Özer Özdemir
  • 16 Teenage Hadebe
  • 8 Murat Yıldırım
  • 21 Moryke Fofana
  • 14 Ahmed Ildız
  • 11 Eren Tozlu

Yedekler

  • 34 Okan Kocuk
  • 22 Mariano
  • 5 Ahmet Çalık
  • 3 Emre Taşdemir
  • 15 Ryan Donk
  • 21 Jimmy Durmaz
  • 48 Taylan Antalyalı
  • 99 Mario Lemina
  • 97 Emre Mor
  • 9 Radamel Falcao
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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