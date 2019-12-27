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STADYUM:
Vodafone Park
HAKEM :
Fırat Aydınus Fırat Aydınus
MAÇ TARİH SAATİ:
27 Dec 2019 | 20:00 | şuan: 20:09
MÖ
Beşiktaş
Abdullah Avcı
Gençlerbirliği
Hamza Hamzaoğlu
Beşiktaş - Gençlerbirliği Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Beşiktaş
1
Loris Karius
77
Gökhan Gönül
88
Caner Erkin
4
Victor Ruiz
24
Domagoj Vida
13
Atiba Hutchinson
22
Adem Ljajic
92
Abdoulay Diaby
15
Mohamed Elneny
19
Kevin N'Koudou
8
Umut Nayir
Gençlerbirliği
25
Ertaç Özbir
22
Erdem Özgenç
4
Mattias Bjarsmyr
15
Zargo Toure
39
Pierre-Yves Polomat
10
Stephane Sessegnon
21
Daniel Candeias
6
Yasin Pehlivan
17
Sefa Yılmaz
11
Floyd Ayite
7
Nadir Çiftçi
Yedekler
97
Utku Yuvakuran
23
Rebocho
12
Erdoğan Kaya
20
Necip Uysal
10
Oğuzhan Özyakup
11
Tyler Boyd
44
Erdem Seçgin
41
Kartal Yılmaz
9
Güven Yalçın
Yedekler
1
Übeyd Adıyaman
12
Ahmet Cevat Varol
2
Ahmet Oğuz
23
Soner Dikmen
32
Flavio
14
Rahmi Can Karadaş
24
Arda Kızıldağ
19
Rahmetullah Berişbek
20
Mats Seuntjens
99
İlker Karakaş
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.