SPOR
STADYUM: Vodafone Park HAKEM : Fırat Aydınus Fırat Aydınus MAÇ TARİH SAATİ: 27 Dec 2019 | 20:00 | şuan: 20:09
Beşiktaş
Beşiktaş
Abdullah Avcı
Gençlerbirliği
Gençlerbirliği
Hamza Hamzaoğlu
  Beşiktaş - Gençlerbirliği Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Beşiktaş

  • 1 Loris Karius
  • 77 Gökhan Gönül
  • 88 Caner Erkin
  • 4 Victor Ruiz
  • 24 Domagoj Vida
  • 13 Atiba Hutchinson
  • 22 Adem Ljajic
  • 92 Abdoulay Diaby
  • 15 Mohamed Elneny
  • 19 Kevin N'Koudou
  • 8 Umut Nayir

Gençlerbirliği

  • 25 Ertaç Özbir
  • 22 Erdem Özgenç
  • 4 Mattias Bjarsmyr
  • 15 Zargo Toure
  • 39 Pierre-Yves Polomat
  • 10 Stephane Sessegnon
  • 21 Daniel Candeias
  • 6 Yasin Pehlivan
  • 17 Sefa Yılmaz
  • 11 Floyd Ayite
  • 7 Nadir Çiftçi

Yedekler

  • 97 Utku Yuvakuran
  • 23 Rebocho
  • 12 Erdoğan Kaya
  • 20 Necip Uysal
  • 10 Oğuzhan Özyakup
  • 11 Tyler Boyd
  • 44 Erdem Seçgin
  • 41 Kartal Yılmaz
  • 9 Güven Yalçın

Yedekler

  • 1 Übeyd Adıyaman
  • 12 Ahmet Cevat Varol
  • 2 Ahmet Oğuz
  • 23 Soner Dikmen
  • 32 Flavio
  • 14 Rahmi Can Karadaş
  • 24 Arda Kızıldağ
  • 19 Rahmetullah Berişbek
  • 20 Mats Seuntjens
  • 99 İlker Karakaş
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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