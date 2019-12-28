HABER
SPOR
FİNANS
VİDEO
YEMEK
OYUN
KADIN
MAGAZİN
TREND
SİNEMA
SEYAHAT
EĞİTİM
TÜMÜ
HESABIM
ABONELİK
ÜYE GİRİŞİ
MYNET ANASAYFA
HABER
SPOR
FİNANS
VİDEO
YEMEK
OYUN
KADIN
MAGAZİN
TREND
SİNEMA
SEYAHAT
EĞİTİM
EMAIL
ASTROLOJİ
HAVA DURUMU
GALERİ
ŞEHİR REHBERİ
OTOMOBİL
CEVAPLAR
MMO
MOBİL
YURT HABER
PROSERVİS
Mynet Facebook
Mynet Twitter
Mynet Instagram
İLETİŞİM
-
KURUMSAL
-
YARDIM
-
ÜYELİK
-
YASAL UYARI
Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.
SPOR
Futbol
Basketbol
Diğer Sporlar
Canlı Anlatım
Puan Durumu & Fikstür
CANLI
Spor Toto Süper Lig
TFF 1. Lig
Ziraat Türkiye Kupası
Şampiyonlar Ligi
UEFA Ligi
Avrupadan Futbol
Milli Takımlar
STADYUM:
Şenol Güneş Spor Kompleksi
HAKEM :
Hüseyin Göçek Hüseyin Göçek
MAÇ TARİH SAATİ:
28 Dec 2019 | 17:00 | şuan: 17:05
MÖ
Trabzonspor
Kayserispor
Trabzonspor - Kayserispor Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Trabzonspor
1
Uğurcan Çakır
47
Joao Pereira
77
Filip Novak
22
Gaston Campi
4
Hüseyin Türkmen
8
Jose Sosa
12
John Obi Mikel
61
Abdulkadir Parmak
19
Daniel Sturridge
9
Anthony Nwakaeme
11
Alexander Sörloth
Kayserispor
95
İsmail Çipe
27
Brice Dja Djedje
24
Mert Kula
32
Yasir Subaşı
2
Emirhan Civelek
78
Osman Can Çötür
61
Ziya Alkurt
8
Hasan Hüseyin Acar
11
Artem Kravets
19
Ömer Uzun
14
Emre Demir
Yedekler
16
Erce Kardeşler
2
Kamil Ahmet Çörekçi
14
Ivanildo Fernandes
5
Majid Hosseini
33
Abdurrahim Dursun
90
Serkan Asan
41
Cafer Tosun
26
Fıratcan Üzüm
18
Caleb Ekuban
7
Donis Avdijaj
Yedekler
16
Doğan Alemdar
1
Hakan Arıkan
48
Barış Emirhan Doğan
98
Furkan Polat
20
Aksel Aktaş
34
Ercan Çifci
97
Selahattin Seyhun
28
Eray Özbek
39
Ümran Zambak
PUAN DURUMU
FİKSTÜR
Türkiye Spor Toto Süper Lig
Türkiye Spor Toto 1. Lig
Almanya Bundesliga I
İngiltere Premier Lig
İspanya Primera Lig
İtalya Serie A
Fransa Ligue 1
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Detayları Göster
Gol Krallığı
Anasayfa
Astroloji
Bilen Kazanır
Cevaplar
Email
Finans
Gazeteler
Haberler
Hava Durumu
Kadın
Şehir Rehberi
Magazin
Oyun Oyna
Mobil
Oyun
Proservis
RSS
Video
Sinema
Spor Haberleri
Vidobu
Widget
Yurt Haberleri
İletişim
Kurumsal
Yardım
Üyelik
Gizlilik Bildirimi
Yasal Uyarı
Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.