SPOR
STADYUM: Şenol Güneş Spor Kompleksi HAKEM : Hüseyin Göçek Hüseyin Göçek MAÇ TARİH SAATİ: 28 Dec 2019 | 17:00 | şuan: 17:05
Trabzonspor
Trabzonspor
Kayserispor
Kayserispor
  Trabzonspor - Kayserispor Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Trabzonspor

  • 1 Uğurcan Çakır
  • 47 Joao Pereira
  • 77 Filip Novak
  • 22 Gaston Campi
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 8 Jose Sosa
  • 12 John Obi Mikel
  • 61 Abdulkadir Parmak
  • 19 Daniel Sturridge
  • 9 Anthony Nwakaeme
  • 11 Alexander Sörloth

Kayserispor

  • 95 İsmail Çipe
  • 27 Brice Dja Djedje
  • 24 Mert Kula
  • 32 Yasir Subaşı
  • 2 Emirhan Civelek
  • 78 Osman Can Çötür
  • 61 Ziya Alkurt
  • 8 Hasan Hüseyin Acar
  • 11 Artem Kravets
  • 19 Ömer Uzun
  • 14 Emre Demir

Yedekler

  • 16 Erce Kardeşler
  • 2 Kamil Ahmet Çörekçi
  • 14 Ivanildo Fernandes
  • 5 Majid Hosseini
  • 33 Abdurrahim Dursun
  • 90 Serkan Asan
  • 41 Cafer Tosun
  • 26 Fıratcan Üzüm
  • 18 Caleb Ekuban
  • 7 Donis Avdijaj

Yedekler

  • 16 Doğan Alemdar
  • 1 Hakan Arıkan
  • 48 Barış Emirhan Doğan
  • 98 Furkan Polat
  • 20 Aksel Aktaş
  • 34 Ercan Çifci
  • 97 Selahattin Seyhun
  • 28 Eray Özbek
  • 39 Ümran Zambak
Takım
O
Av
P
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