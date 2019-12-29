SPOR
STADYUM: Çaykur Didi Stadyumu HAKEM : Halil Umut Meler Halil Umut Meler MAÇ TARİH SAATİ: 29 Dec 2019 | 19:00 | şuan: 18:39
Çaykur Rizespor
Çaykur Rizespor
İsmail Kartal
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Ersun Yanal
  Çaykur Rizespor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Çaykur Rizespor

  • 23 Gökhan Akkan
  • 77 Orhan Ovacıklı
  • 53 Dario Melnjak
  • 3 Mohamed Abarhoun
  • 4 Montassar Talbi
  • 5 Abdullah Durak
  • 27 Ismael Diomande
  • 19 Umar Aminu
  • 44 Amedej Vetrih
  • 10 Fernando Boldrin
  • 17 Oğulcan Çağlayan

Fenerbahçe

  • 98 Altay Bayındır
  • 4 Mauricio Isla
  • 32 Zanka
  • 20 Luiz Gustavo
  • 17 Nabil Dirar
  • 14 Tolga Ciğerci
  • 7 Ozan Tufan
  • 23 Deniz Türüç
  • 25 Jailson
  • 10 Max Kruse
  • 94 Vedat Muriqi

Yedekler

  • 13 Tarık Çetin
  • 30 Zafer Görgen
  • 6 Joseph Attamah
  • 25 Dimitris Chatziisaias
  • 28 Burak Albayrak
  • 24 Barış Alıcı
  • 8 Atakan Akkaynak
  • 66 Oğuz Kağan Güçtekin
  • 9 Marko Scepovic
  • 18 Braian Samudio

Yedekler

  • 35 Harun Tekin
  • 34 Adil Rami
  • 28 Murat Sağlam
  • 5 Emre Belözoğlu
  • 26 Alper Potuk
  • 6 Tolgay Arslan
  • 24 Garry Rodrigues
  • 16 Ferdi Kadıoğlu
  • 9 Mevlüt Erdinç
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Gol Krallığı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.