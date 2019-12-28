SPOR
STADYUM: Türk Telekom Stadyumu HAKEM : Abdulkadir Bitigen Abdulkadir Bitigen MAÇ TARİH SAATİ: 28 Dec 2019 | 20:00 | şuan: 19:45
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
Antalyaspor
Antalyaspor
Stjepan Tomas
  Galatasaray - Antalyaspor Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Galatasaray

  • 1 Fernando Muslera
  • 19 Ömer Bayram
  • 22 Mariano
  • 55 Yuto Nagatomo
  • 45 Marcao
  • 15 Ryan Donk
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 48 Taylan Antalyalı
  • 99 Mario Lemina
  • 6 Jean Michael Seri
  • 9 Radamel Falcao

Antalyaspor

  • 25 Ruud Boffin
  • 28 Ondrej Celustka
  • 17 Tarık Çamdal
  • 4 Salih Dursun
  • 30 Nazım Sangare
  • 88 Hakan Özmert
  • 20 Chico
  • 19 Ufuk Akyol
  • 7 Doğukan Sinik
  • 9 Gustavo Blanco
  • 23 Amilton

Yedekler

  • 34 Okan Kocuk
  • 2 Şener Özbayraklı
  • 5 Ahmet Çalık
  • 3 Emre Taşdemir
  • 40 Emin Bayram
  • 8 Selçuk İnan
  • 11 Ryan Babel
  • 10 Younes Belhanda
  • 97 Emre Mor
  • 7 Adem Büyük

Yedekler

  • 35 Ferhat Kaplan
  • 6 Eren Albayrak
  • 18 Yekta Kurtuluş
  • 16 Fredy
  • 22 Harun Alpsoy
  • 99 Bünyamin Balcı
  • 94 Mikail Başar
  • 90 Halil İbrahim Sevinç
  • 10 Gelson Dala
  • 12 Paul Mukairu
Takım
O
Av
P
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