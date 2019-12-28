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STADYUM:
Türk Telekom Stadyumu
HAKEM :
Abdulkadir Bitigen Abdulkadir Bitigen
MAÇ TARİH SAATİ:
28 Dec 2019 | 20:00 | şuan: 19:45
MÖ
Galatasaray
Fatih Terim
Antalyaspor
Stjepan Tomas
Galatasaray - Antalyaspor Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Galatasaray
1
Fernando Muslera
19
Ömer Bayram
22
Mariano
55
Yuto Nagatomo
45
Marcao
15
Ryan Donk
89
Sofiane Feghouli
48
Taylan Antalyalı
99
Mario Lemina
6
Jean Michael Seri
9
Radamel Falcao
Antalyaspor
25
Ruud Boffin
28
Ondrej Celustka
17
Tarık Çamdal
4
Salih Dursun
30
Nazım Sangare
88
Hakan Özmert
20
Chico
19
Ufuk Akyol
7
Doğukan Sinik
9
Gustavo Blanco
23
Amilton
Yedekler
34
Okan Kocuk
2
Şener Özbayraklı
5
Ahmet Çalık
3
Emre Taşdemir
40
Emin Bayram
8
Selçuk İnan
11
Ryan Babel
10
Younes Belhanda
97
Emre Mor
7
Adem Büyük
Yedekler
35
Ferhat Kaplan
6
Eren Albayrak
18
Yekta Kurtuluş
16
Fredy
22
Harun Alpsoy
99
Bünyamin Balcı
94
Mikail Başar
90
Halil İbrahim Sevinç
10
Gelson Dala
12
Paul Mukairu
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.