  Trabzonspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

9' Trabzonspor'da Kamil Ahmet Çörekçi bu sezon ilk kez 11'de görev yapıyor.

6' Beşiktaş'ta Vida sakatlık yaşıyor. Tecrübeli savunmacı tedavisi için saha kenarına geldi.

5' Trabzonspor rakip savunmayı dengesiz yakaladı. Topla buluşan Nwakaeme sağ tarafta uygun durumdaki Kamil Ahmet'i gördü. Onun arka direğe yaptığı ortada savunma Abdulkadir'e vuruş izni vermedi.

3' Bugün Beşiktaş'ta Vida'nın partneri Necip Uysal.

2' Dorukhan hava topu mücadelesinde Sörloth'un müdahalesi ile yerde kaldı.

1' Beşiktaş ilk pozisyonlarda ön alanda baskı yapıyor.

1' Hakem ilk düdüğünü çaldı ve Beşiktaşlı futbolcuların vuruşuyla dev maç başladı.

OptaCan: İç sahada Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı oynadığı son üç maçı kazanan Trabzonspor, 2010'dan bu yana derbilerde art arda dört galibiyet elde edemedi. Trabzonspor'u derbilerde deplasmanda mağlup eden son takım Beşiktaş'tı (Mart 2018, 0-2).

Dev maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz yapacak.

Trabzonspor, Süper Lig'in altıncı haftasında Beşiktaş'ı konuk ediyor.

Beşiktaş XI: Karius, Gökhan, Vida, Necip, Caner, Atiba, Dorukhan, Boyd, Oğuzhan, N'Koudou, Burak.

Trabzonspor XI: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Obi Mikel, Sosa, A. Parmak, Kamil Ahmet, Nwakaeme, Sörloth.

OptaCan: 2019 takvim yılı içinde Süper Lig'de en fazla gol katkısı yapan oyuncu Adem Ljajic (8 gol & 13 asist).

OptaCan: Trabzonspor ve Beşiktaş arasındaki lig maçlarında atılan son 18 golün 15'i maçların ikinci yarılarında gelirken, bu gollerin sekizi maçların 70. dakikalarından sonra atıldı.

OptaCan: Süper Lig'e geldiği Ocak 2018'den bu yana ligin en fazla gol atan savunma oyuncusu olan Filip Novak (9), Beşiktaş ile karşılaştığı son maçta da fileleri havalandırmayı başarmıştı.

OptaCan: Beşiktaş ve Trabzonspor arasında oynanan son 15 lig maçında Beşiktaş sadece iki kez mağlup oldu (7G 6B), ancak iki takımın son maçında kazanan taraf Trabzonspor'du (2-1).

OptaCan: İç sahadaki son yedi Süper Lig maçında yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor (6G 1B), Mart 2013-Ocak 2014 arasındaki 15 maçlık süreçten bu yana en uzun serisini yaşıyor.

OptaCan: Süper Lig'de sekiz maçtır Trabzonspor'a yenilmeyen Abdullah Avcı (5G 3B), rakibine en son Şubat 2015'te mağlup olmuştu (2-3).

Dev maç öncesi iki takımın da ilk 11?i belli oldu.

OptaCan: Bu sezon Beşiktaş maçlarında izlediğimiz 15 golün (7 attı, 8 yedi) 11'i, ikinci devrelerin ilk ve son 15 dakikalarında geldi.

OptaCan: Süper Lig'deki son 16 derbi maçının 15'inde rakip fileleri havalandıran Trabzonspor (27 gol), bu süreçteki 14 maçta kalesini gole kapatamadı (24 gol).

OptaCan: Beşiktaş, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile altıncı haftalarda oynadığı 11 maçın sadece birini kazanabildi (4B 6M).

OptaCan: Trabzonspor ve Beşiktaş, Süper Lig'de 93. kez karşı karşıya gelecek. Önceki 92 maçta Beşiktaş'ın rakibine 36-33'lük üstünlüğü bulunuyor (23B).