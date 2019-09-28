  Galatasaray - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı

22' ALTAY İYİ UZANDI! Babel'in pasıyla ceza sahasının dışında topla buluşan Lemina yerden sert bir şut çıkarttı. Sağ tarafına iyi uzanan Altay topu kornere çeldi.

19' Vedat Muriqi uzak mesafeden sol ayağıyla şutunu attı ama top yine Muslera'da kaldı.

17' Emre'nin kullandığı serbest vuruşta Luyindama topu kornere attı.

16' Ozan Tufan, Lemina'nın müdahalesi ile yerde kaldı ve Fenerbahçe rakip yarı alanın ortalarından bir kez daha serbest vuruş kazandı.

13' KALECİDEN KRİTİK MÜDAHALE! Emre'nin kullandığı serbest vuruşta Ozan Tufan topu kafayla içeri çevirdi fakat Muslera topu çeldi. Sonrasında Belhanda'nın kaybettiği topla sarı lacivertliler şut imkanı yakaladı ancak savunma çabuk toplandı ve topun kaleye gitmesine engel oldu.

13' Vedat Muriqi, Nzonzi'nin müdahalesi ile yerde kaldı ve konuk ekip yarı sahanın ortalarından serbest vuruş kazandı.

12' Nagatomo'nun ceza sahasına gönderdiği top yerden sekti ve Feghouli'nin çabasına rağmen oyun alanının dışına çıktı.

11' Maçtaki ilk korneri Galatasaray kullanacak.

10' KRİTİK MÜDAHALE! Sağ kanatta topu alan Babel süratle taşıdı ve ceza sahasına yaklaştı ancak pasında savunma araya girerek tehlikeyi önledi.

9' Savunmanın arkasına atılan tehlikeli pasta Muriqi topu kontrol edemedi ve meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.

8' Galatasaray'da Belhanda özel bir maskeyle görev yapıyor.

6' Luyindama'nın uzun pasıyla savunmanın arkasına sarkan Babel topu iyi kontrol edemedi.

4' Kruse'nin pasıyla ceza sahasının sol tarafında topu alan Tolga şutunu attı ancak top kaleci Muslera'nın kucağında kaldı.

3' Fenerbahçe'de Isla sağ bekte, Dirar ise son haftalarda olduğu gibi sol bekte karşılaşmaya başladı.

1' İLK TEHLİKE! Vedat Muriqi sağ kanatta topu Marcao'dan kazandı ve içeri ortaladı fakat Luyindama tehlikeyi engellemeyi başardı.

1' Hakem ilk düdüğünü çaldı ve dev derbi başladı.

OptaCan: Galatasaray formasıyla çıktığı son dört Süper Lig maçında üç asist yapan Ömer Bayram, aynı sayıda gol pasını daha önceki 23 karşılaşmada verebilmişti. Bu sezon Galatasaray formasıyla ligde birden fazla gole katkı yapan üç oyuncudan biri Ömer Bayram (Ryan Babel ve Younes Belhanda ile birlikte).

OptaCan: Fatih Terim, Süper Lig'de Fenerbahçe ile teknik direktör olarak karşılaştığı 25 maçta beş galibiyet elde edebildi (11B 9M). Fenerbahçe'ye karşı son lig galibiyetini Aralık 2012'de alan Terim'in, Süper Lig tarihinde en fazla mağlup olduğu rakibi Fenerbahçe (9M).

OptaCan: Bu sezon beş haftada sekiz puan toplayan Galatasaray, ilk beş haftalar itibarıyla son 12 sezonun en kötü lig başlangıcını egale etti (2015/16 sezonu ile birlikte).

OptaCan: Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetli şut çeken (33), en fazla net gol pozisyonuna giren (25), rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan (159), topa en fazla sahip olan (%68,4) ve en yüksek pas isabet yüzdesine sahip olan (%87,5) takım konumunda.

Dev derbi öncesi iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

OptaCan: Deplasmanda oynadığı son beş derbide kalesinde 11 gol gören Fenerbahçe, aynı sayıda golü bundan önceki 15 dış saha maçında yemişti.

Ev sahibi ekipte Jean Michael Seri ve Florin Andone bu karşılaşmada tribünde olacak.

Galatasaray'da Belhanda, Fenerbahçe'de ise Isla sakatlıklarını atlatıp formalarına kavuştular.

OptaCan: Süper Lig'de 11 maçtır derbilerde rakiplerini mağlup edemeyen Fenerbahçe'nin (9B 2M), son derbi galibiyeti iki sene önce Beşiktaş'a karşı gelmişti (23 Eylül 2017, 2-1).

OptaCan: Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Lig'deki 125. randevularına hazırlanıyor. Önceki 124 maçta Fenerbahçe'nin 50-33'lük üstünlüğü bulunuyor (41B).

Galatasaray XI: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Feghouli, Belhanda, Lemina, Babel, Falcao.

Süper Lig?in altıncı haftasında ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de hiçbir oyuncu Max Kruse'den daha fazla asist yapamadı (4).

Fenerbahçe XI: Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Gustavo, Emre, Ozan, Kruse, Tolga, Vedat.

OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan isim olan Vedat Muriqi (37), 2019 senesinde Süper Lig'de Papiss Cisse'nin (16) ardından en fazla gol atan oyuncu konumunda (15).

OptaCan: Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Lig maçlarında atılan son 15 golün 12'si ikinci yarılarda, bu gollerin altısı ise 80. dakikadan sonra geldi.

OptaCan: Süper Lig'de evinde 38 maçtır kaybetmeyen Galatasaray (32G 6B), bu alanda hem ligin devam eden en uzun yenilmezlik serisini, hem de kendi tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik serisini yaşıyor.

Konuk ekipte son haftalarda ilk 11'de görev yapan Deniz Türüç ile sezona sakatlıkla başlayan Hasan Ali Kaldırım bugün yedek kulübesinde maça başlayacak.

Dev derbide hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Deneyimli hakemin yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

OptaCan: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı iç sahadaki son altı derbide yenilmeyen (4G 2B) ve son iki maçını kazanan Galatasaray, 2014 yılından bu yana evinde art arda üç derbi galibiyeti görmedi.