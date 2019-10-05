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STADYUM:
Eryaman Stadyumu
HAKEM :
Halil Umut Meler
MAÇ TARİH SAATİ:
05 Oct 2019 | 20:00 | şuan: 19:45
MÖ
Gençlerbirliği
Mustafa Kaplan
Galatasaray
Fatih Terim
Gençlerbirliği - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Gençlerbirliği
25
Ertaç Özbir
15
Zargo Toure
2
Ahmet Oğuz
39
Pierre-Yves Polomat
32
Flavio
10
Stephane Sessegnon
21
Daniel Candeias
8
Fabricio Baiano
19
Rahmetullah Berişbek
11
Floyd Ayite
13
Giovanni Sio
Galatasaray
1
Fernando Muslera
22
Mariano
55
Yuto Nagatomo
45
Marcao
8
Selçuk İnan
11
Ryan Babel
15
Ryan Donk
89
Sofiane Feghouli
10
Younes Belhanda
92
Steven N'Zonzi
23
Florin Andone
Yedekler
27
Abdoulaye Diallo
22
Erdem Özgenç
4
Mattias Bjarsmyr
3
Halil İbrahim Pehlivan
23
Soner Dikmen
17
Sefa Yılmaz
5
Berat Özdemir
9
Bogdan Stancu
7
Nadir Çiftçi
20
Mats Seuntjens
Yedekler
34
Okan Kocuk
19
Ömer Bayram
2
Şener Özbayraklı
5
Ahmet Çalık
3
Emre Taşdemir
21
Jimmy Durmaz
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Taylan Antalyalı
6
Jean Michael Seri
97
Emre Mor
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.