SPOR
STADYUM: Eryaman Stadyumu HAKEM : Halil Umut Meler MAÇ TARİH SAATİ: 05 Oct 2019 | 20:00 | şuan: 19:45
Gençlerbirliği
Gençlerbirliği
Mustafa Kaplan
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
  Gençlerbirliği - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Gençlerbirliği

  • 25 Ertaç Özbir
  • 15 Zargo Toure
  • 2 Ahmet Oğuz
  • 39 Pierre-Yves Polomat
  • 32 Flavio
  • 10 Stephane Sessegnon
  • 21 Daniel Candeias
  • 8 Fabricio Baiano
  • 19 Rahmetullah Berişbek
  • 11 Floyd Ayite
  • 13 Giovanni Sio

Galatasaray

  • 1 Fernando Muslera
  • 22 Mariano
  • 55 Yuto Nagatomo
  • 45 Marcao
  • 8 Selçuk İnan
  • 11 Ryan Babel
  • 15 Ryan Donk
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 10 Younes Belhanda
  • 92 Steven N'Zonzi
  • 23 Florin Andone

Yedekler

  • 27 Abdoulaye Diallo
  • 22 Erdem Özgenç
  • 4 Mattias Bjarsmyr
  • 3 Halil İbrahim Pehlivan
  • 23 Soner Dikmen
  • 17 Sefa Yılmaz
  • 5 Berat Özdemir
  • 9 Bogdan Stancu
  • 7 Nadir Çiftçi
  • 20 Mats Seuntjens

Yedekler

  • 34 Okan Kocuk
  • 19 Ömer Bayram
  • 2 Şener Özbayraklı
  • 5 Ahmet Çalık
  • 3 Emre Taşdemir
  • 21 Jimmy Durmaz
  • 48 Taylan Antalyalı
  • 6 Jean Michael Seri
  • 97 Emre Mor
  • 7 Adem Büyük
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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