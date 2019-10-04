SPOR
STADYUM: Antalyaspor HAKEM : Yaşar Kemal Uğurlu MAÇ TARİH SAATİ: 04 Oct 2019 | 20:00 | şuan: 20:34
3'
0 0
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Ersun Yanal
Antalyaspor
Antalyaspor
Bülent Korkmaz
  Fenerbahçe - Antalyaspor Canlı Maç Anlatımı
  • 1'
    Maçın ilk şut denemesi Fenerbahçe'den geldi. Gustavo'nun sağ çaprazdan attığı şut kaleci Boffin'de kaldı.
  • 1'
    Hakem ilk düdüğünü çaldı ve karşılaşma başladı.
  • @OptaCan: Fenerbahçe'nin ligde attığı son dört golün üçünde asist Max Kruse'den geldi.
  • @OptaCan: Antalyaspor ile oynadığı son dört maçta yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe (3G 1B), bundan önceki üç maçta rakibine mağlup olmuştu.
  • @OptaCan: Fenerbahçe bu sezon ligde attığı 11 golün tamamını ceza sahası içinden buldu. Ligde ceza sahası içinden en fazla gol atan iki takımdan biri Fenerbahçe (Alanyaspor ile birlikte).
  • @OptaCan: Bülent Korkmaz ve Ersun Yanal'ın Süper Lig'deki yedi karşılaşmasında Korkmaz rakibine sadece bir kez mağlup oldu (3G 3B), ancak bu tek yenilgi iki teknik adamın son karşılaşmasında geldi (Mayıs 2019, 3-1).
  • Fenerbahçe, Süper Lig'de 7.haftanın açılış maçında Antalyaspor'u konuk ediyor.
  • @OptaCan: Antalyaspor, ligde deplasmanda oynadığı son 12 maçın 11'inde kalesini gole kapatamadı ve bu maçlarda toplam 28 gol yedi (maç başına 2,3 gol).
  • Fenerbahçe XI: Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Ozan, Emre, Gustavo, Tolga, Kruse, Muriqi.
  • @OptaCan: Süper Lig'de iç sahada 15 maçtır yenilmeyen Fenerbahçe (9G 6B), Galatasaray'ın ardından (39 maç) ligde devam eden en uzun ikinci iç saha yenilmezlik serisinin sahibi.
  • Antalyaspor'da ise sakatlıkları bulunan Blanco ve Charles kadroda yer almazken yerlerine Chico ve Dala görev yapacak.
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal geçtiğimiz hafta sahaya sürdüğü ilk 11''i Antalyaspor karşısında da bozmadı.
  • @OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltı kullanan iki takım bu maçta karşılaşacak: Fenerbahçe ve Antalyaspor (üçer penaltı).
  • @OptaCan: Fenerbahçe ve Antalyaspor, Süper Lig'deki 47 randevularına hazırlanıyor. Önceki 46 maçın 31'ini Fenerbahçe kazanırken, Antalyaspor yedi galibiyet elde edebildi (8B).
  • @OptaCan: Antalyaspor'u evinde ağırladığı 23 lig maçının sadece ikisinde mağlup olan (20G 1B) ve bu maçların 22'sinde rakibine gol atan Fenerbahçe, rakibine karşı son altı maçta ise kalesini gole kapatamadı.
  • @OptaCan: Bu sezon Antalyaspor formasıyla en fazla gole katkı yapan (2 gol, 1 asist) ve en fazla şut pası atan (12) oyuncu Serdar Özkan.
  • Karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.
  • Antalyaspor XI: Boffin, Sangare, Bahadır, Diego Angelo, Celustka, Ufuk, Hakan, Chico, Amilton, Dala, Aatıf.
  • Zorlu karşılaşmada Ankara bölgesi hakemlerinden Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Serkan Ok yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak.
  Takım Kadroları

Fenerbahçe

  • 98 Altay Bayındır
  • 4 Mauricio Isla
  • 32 Zanka
  • 5 Emre Belözoğlu
  • 20 Luiz Gustavo
  • 17 Nabil Dirar
  • 14 Tolga Ciğerci
  • 7 Ozan Tufan
  • 25 Jailson
  • 10 Max Kruse
  • 94 Vedat Muriqi

Antalyaspor

  • 25 Ruud Boffin
  • 3 Diego Angelo
  • 28 Ondrej Celustka
  • 5 Bahadır Öztürk
  • 30 Nazım Sangare
  • 88 Hakan Özmert
  • 20 Chico
  • 92 Aatif Chahechouhe
  • 19 Ufuk Akyol
  • 23 Amilton
  • 10 Gelson Dala

Yedekler

  • 35 Harun Tekin
  • 15 Serdar Aziz
  • 34 Adil Rami
  • 18 Sadık Çiftpınar
  • 26 Alper Potuk
  • 6 Tolgay Arslan
  • 21 Miha Zajc
  • 23 Deniz Türüç
  • 16 Ferdi Kadıoğlu
  • 9 Mevlüt Erdinç

Yedekler

  • 35 Ferhat Kaplan
  • 6 Eren Albayrak
  • 17 Tarık Çamdal
  • 21 Serdar Özkan
  • 18 Yekta Kurtuluş
  • 16 Fredy
  • 7 Doğukan Sinik
  • 22 Harun Alpsoy
  • 90 Halil İbrahim Sevinç
  • 12 Paul Mukairu
Takım
O
Av
P
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