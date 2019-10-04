  Fenerbahçe - Antalyaspor Canlı Maç Anlatımı

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1'
Maçın ilk şut denemesi Fenerbahçe'den geldi. Gustavo'nun sağ çaprazdan attığı şut kaleci Boffin'de kaldı.
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1'
Hakem ilk düdüğünü çaldı ve karşılaşma başladı.
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@OptaCan: Fenerbahçe'nin ligde attığı son dört golün üçünde asist Max Kruse'den geldi.
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@OptaCan: Antalyaspor ile oynadığı son dört maçta yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe (3G 1B), bundan önceki üç maçta rakibine mağlup olmuştu.
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@OptaCan: Fenerbahçe bu sezon ligde attığı 11 golün tamamını ceza sahası içinden buldu. Ligde ceza sahası içinden en fazla gol atan iki takımdan biri Fenerbahçe (Alanyaspor ile birlikte).
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@OptaCan: Bülent Korkmaz ve Ersun Yanal'ın Süper Lig'deki yedi karşılaşmasında Korkmaz rakibine sadece bir kez mağlup oldu (3G 3B), ancak bu tek yenilgi iki teknik adamın son karşılaşmasında geldi (Mayıs 2019, 3-1).
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Fenerbahçe, Süper Lig'de 7.haftanın açılış maçında Antalyaspor'u konuk ediyor.
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@OptaCan: Antalyaspor, ligde deplasmanda oynadığı son 12 maçın 11'inde kalesini gole kapatamadı ve bu maçlarda toplam 28 gol yedi (maç başına 2,3 gol).
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Fenerbahçe XI: Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Ozan, Emre, Gustavo, Tolga, Kruse, Muriqi.
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@OptaCan: Süper Lig'de iç sahada 15 maçtır yenilmeyen Fenerbahçe (9G 6B), Galatasaray'ın ardından (39 maç) ligde devam eden en uzun ikinci iç saha yenilmezlik serisinin sahibi.
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Antalyaspor'da ise sakatlıkları bulunan Blanco ve Charles kadroda yer almazken yerlerine Chico ve Dala görev yapacak.
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal geçtiğimiz hafta sahaya sürdüğü ilk 11''i Antalyaspor karşısında da bozmadı.
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@OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltı kullanan iki takım bu maçta karşılaşacak: Fenerbahçe ve Antalyaspor (üçer penaltı).
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@OptaCan: Fenerbahçe ve Antalyaspor, Süper Lig'deki 47 randevularına hazırlanıyor. Önceki 46 maçın 31'ini Fenerbahçe kazanırken, Antalyaspor yedi galibiyet elde edebildi (8B).
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@OptaCan: Antalyaspor'u evinde ağırladığı 23 lig maçının sadece ikisinde mağlup olan (20G 1B) ve bu maçların 22'sinde rakibine gol atan Fenerbahçe, rakibine karşı son altı maçta ise kalesini gole kapatamadı.
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@OptaCan: Bu sezon Antalyaspor formasıyla en fazla gole katkı yapan (2 gol, 1 asist) ve en fazla şut pası atan (12) oyuncu Serdar Özkan.
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Karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.
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Antalyaspor XI: Boffin, Sangare, Bahadır, Diego Angelo, Celustka, Ufuk, Hakan, Chico, Amilton, Dala, Aatıf.
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Zorlu karşılaşmada Ankara bölgesi hakemlerinden Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Serkan Ok yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak.