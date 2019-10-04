  Fenerbahçe - Antalyaspor Canlı Maç Anlatımı

1' Maçın ilk şut denemesi Fenerbahçe'den geldi. Gustavo'nun sağ çaprazdan attığı şut kaleci Boffin'de kaldı.

1' Hakem ilk düdüğünü çaldı ve karşılaşma başladı.

@OptaCan: Fenerbahçe'nin ligde attığı son dört golün üçünde asist Max Kruse'den geldi.

@OptaCan: Antalyaspor ile oynadığı son dört maçta yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe (3G 1B), bundan önceki üç maçta rakibine mağlup olmuştu.

@OptaCan: Fenerbahçe bu sezon ligde attığı 11 golün tamamını ceza sahası içinden buldu. Ligde ceza sahası içinden en fazla gol atan iki takımdan biri Fenerbahçe (Alanyaspor ile birlikte).

@OptaCan: Bülent Korkmaz ve Ersun Yanal'ın Süper Lig'deki yedi karşılaşmasında Korkmaz rakibine sadece bir kez mağlup oldu (3G 3B), ancak bu tek yenilgi iki teknik adamın son karşılaşmasında geldi (Mayıs 2019, 3-1).

Fenerbahçe, Süper Lig'de 7.haftanın açılış maçında Antalyaspor'u konuk ediyor.

@OptaCan: Antalyaspor, ligde deplasmanda oynadığı son 12 maçın 11'inde kalesini gole kapatamadı ve bu maçlarda toplam 28 gol yedi (maç başına 2,3 gol).

Fenerbahçe XI: Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Ozan, Emre, Gustavo, Tolga, Kruse, Muriqi.

@OptaCan: Süper Lig'de iç sahada 15 maçtır yenilmeyen Fenerbahçe (9G 6B), Galatasaray'ın ardından (39 maç) ligde devam eden en uzun ikinci iç saha yenilmezlik serisinin sahibi.

Antalyaspor'da ise sakatlıkları bulunan Blanco ve Charles kadroda yer almazken yerlerine Chico ve Dala görev yapacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal geçtiğimiz hafta sahaya sürdüğü ilk 11''i Antalyaspor karşısında da bozmadı.

@OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltı kullanan iki takım bu maçta karşılaşacak: Fenerbahçe ve Antalyaspor (üçer penaltı).

@OptaCan: Fenerbahçe ve Antalyaspor, Süper Lig'deki 47 randevularına hazırlanıyor. Önceki 46 maçın 31'ini Fenerbahçe kazanırken, Antalyaspor yedi galibiyet elde edebildi (8B).

@OptaCan: Antalyaspor'u evinde ağırladığı 23 lig maçının sadece ikisinde mağlup olan (20G 1B) ve bu maçların 22'sinde rakibine gol atan Fenerbahçe, rakibine karşı son altı maçta ise kalesini gole kapatamadı.

@OptaCan: Bu sezon Antalyaspor formasıyla en fazla gole katkı yapan (2 gol, 1 asist) ve en fazla şut pası atan (12) oyuncu Serdar Özkan.

Karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Antalyaspor XI: Boffin, Sangare, Bahadır, Diego Angelo, Celustka, Ufuk, Hakan, Chico, Amilton, Dala, Aatıf.