  Çaykur Rizespor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı

33' Ismael Diomande orta alanda Obi Mikel'e yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

33' Filip Novak'ın sakatlanmasının ardından Kamil Ahmet sol bek pozisyonuna geçti.

31' Filip Novak oyuna devam edemiyor. Çek sol bekin yerine kalan dakikalarda Doğan Erdoğan görev yapacak.

30' Trabzonspor'da sol bek Novak sakatlık yaşıyor. Saha kenarında Doğan Erdoğan hazırlık yapıyor.

28' Çaykur Didi Stadyumu'nda yoğuın yağış tekrardan kendini gösteriyor.

28' Çaykur Rizespor golün ardından da baskılı oyununu sürdürüyor.

26' Maçın ilk bölümlerinde topla daha fazla oynayan taraf konuk Trabzonspor olurken süre ilerledikçe ev sahibi ekip topa daha fazla sahip olmaya başladı.

23' GOL! Ceza yayının hemen gerisinde kaleye sırtı dönük olarak topla buluşan Melnjak sol tarafından döndü ve sağ ayağıyla şutunu atarak harika bir gole imza attı.

23' Ev sahibi ekibi öne geçiren golde asisti yapan isim Abdullah Durak oldu.

19' Trabzonspor kalecisi Uğurcan, Beşiktaş maçındaki 4.golde olduğu gibi kontrol ettiği toplarda hızlı bir şekilde Nwakaeme'yi hareketlendirmek istiyor.

18' Sağ tarafta Oğulcan rakibinden sıyrılıp kale sahasına sert bir orta gönderdi ama savunmaya çarpan top kornere gidiyor.

17' Bordo mavili ekipte Abdulkadir Parmak sakatlık yaşıyor. Sağlık görevlileri Abdulkadir'in tedavisi için oyun alanına girdi.

15' Moroziuk'un kullandığı serbest vuruşta Trabzonspor topu kornere göndermeyi başardı.

14' Yaşanan gerginliğin ardından Çaykur Rizespor'da Chatziisaias sarı kart gördü.

14' Rakibiyle tartışma yaşayan Kamil Ahmet sarı kart gören diğer isim oldu.

13' Çaykur Rizespor, Pereira'nın Oğulcan'a yaptığı müdahale sonrası sol kanattan serbest vuruş kazandı. Pozisyonun ardından oyuncular kısa bir gerginlik yaşadı.

12' Geride kalan maçlarda sıklıkla 4-2-3-1 formasyonuyla mücadele eden Çaykur Rizespor bugün Abdullah, Attamah ve Diomande'den oluşan üçlü bir orta saha ile sahada yer alıyor.

11' Trabzonspor'da Hosseini sakatlık yaşıyor ve tedavi için sekerek oyun alanının kenarına geldi.

10' SON ANDA UĞURCAN! Boldrin'in kullandığı köşe vuruşunda top kavis aldı ve arka direğe açıldı ancak kaleci Uğurcan parmaklarının ucuyla topa müdahale ederek Çaykur Rizesporlu futbolcuların topu boş kaleye göndermesine izin vermedi.

8' Ceza yayının gerisinde Oğulcan'ın pasıyla topla buluşan Diomande sert bir şut yolladı fakat top üstten dışarı çıktı.

6' KRİTİK BİR KURTARIŞ! Trabzonspor sağ kanattan organize bir şekilde geldi. Sörloth'un içeri çevirdiği topta penaltı noktası üzerinde topla buluşan Nwakaeme şutunu attı ama kaleci Gökhan sağına iyi uzandı ve gole fırsat vermedi.

6' Boldrin'i faulle durduran Obi Mikel maçtaki ilk sarı kartı görüyor.

3' Çaykur Rizespor rakip yarı alanın ortalarından serbest vuruş kullanacak.

2' Ön direğe kullanılan köşe vuruşunda Sörloth topu arka direğe gönderdi ama o bölgede hiçbir Trabzonsporlu futbolcu yok.

2' Maçtaki ilk köşe vuruşunu Trabzonspor kullanacak.

1' Hakemin ilk düdüğüyle zorlu karşılaşma başladı.

@OptaCan: Rizespor bu sezon Süper Lig'de Göztepe'nin ardından (2) en az gol atan üç takımdan biri (5; Ankaragücü ve Denizlispor ile birlikte). Trabzonspor ise Alanyaspor'un (13) ardından en fazla gol bulan dört takımdan biri (11 gol).

@OptaCan: Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de sadece 10 dakika skor olarak geride oynadı ve bu alanda ligin en başarılı takımı.

Süper Lig'in 7.haftasındaki Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor ve Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

Çaykur Rizespor XI: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Chatziisaias, Melnjak, Attamah, Abdullah, Diomande, Boldrin, Oğulcan, Samudio.

Karadeniz derbisi öncesi iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

@OptaCan: Süper Lig'de rakiplerine 18 maçtır gol atmayı başaran Trabzonspor, hem ligde devam eden en uzun seriyi hem de kendi tarihinin en uzun gol atma serisini yaşıyor.

@OptaCan: Rizespor'un bu sezon ligde iç sahada attığı üç golün ikisi Braian Samudio'dan geldi.

Karadeniz derbisinde hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak. Yardımcılıklarını ise Alpaslan Dedeş ve Erdem Bayık yapacak.

@OptaCan: Trabzonspor'un Süper Lig'de Rizespor'a attığı son beş golün dördünde Anthony Nwakeme'nin katkısı var (1 gol & 3 asist).

Karşılaşma öncesi Çaykur Didi Stadyumu'nda yoğun bir yağış var.

Trabzonspor XI: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Mikel, Abdulkadir Parmak, Kamil Ahmet, Nwakaeme, Sörloth.

Konuk Trabzonspor'da ise Abdülkadir Ömür ve Ekuban'ın sakatlıkları sürerken İngiliz yıldız Sturridge maçın ilerleyen bölümlerinde Ünal Karaman'dan şans bekleyecek.

@OptaCan: Ligde bu sezon Rizespor'dan (20) daha az isabetli şut çeken sadece iki takım var: Ankaragücü (18) & Göztepe (19).

@OptaCan: Evinde oynadığı son beş Süper Lig maçının üçünü kaybeden Rizespor (1G 1B), aynı sayıda mağlubiyeti bundan önceki 19 iç saha maçında görmüştü (8G 8B).

@OptaCan: Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son altı maçın sadece birini kazanabilen Trabzonspor (4B 1M), tek galibiyetini geçen sezonun son haftasında Rizespor'a karşı elde etmişti (2-3).

Ev sahibi ekipte Aberhoune, Vetrih ve Scepovic gibi geçtiğimiz haftalarda ilk 11'de şans bulan isimler bu karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak.

@OptaCan: Bu sezon deplasmanda öne geçtiği iki maçta da puan kaybeden Trabzonspor (1B 1M), dış sahada öne geçtiği maçlarda en fazla puan kaybeden takım konumunda (5 puan).