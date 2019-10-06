  Beşiktaş - Alanyaspor Canlı Maç Anlatımı

4' Beşiktaş'ta ise Gökhan Gönül bugün kadroda yer almıyor. Ayrıca kırmızı kart cezası süren Elneny de Alanyaspor'a karşı görev yapamıyor.

3' Alanyaspor'da ayrıca ilk haftalarda ilk 11'de şans bulan Fernandes ve Caulker bu maça yedek kulübesinde başlıyor.

2' Konuk ekipte sakatlığı bulunan sağ bek Juanfran yerine bugün Baiano görev yapıyor.

1' Hakem ilk düdüğünü çaldı ve zorlu maç Alanyasporlu oyuncuların vuruşuyla başladı.

Beşiktaş XI: Karius, Dorukhan, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Oğuzhan, Lens, N'Koudou, Ljajic, Burak.

@OptaCan: Ligde deplasmanda dört maçtır yenilmeyen (2G 2B) ve yedi maçtır gol bulan Alanyaspor, iki alanda da lig tarihinin en uzun serilerini yaşıyor.

Alanyaspor XI: Marafona, Wanderson, Welinton, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Bammou, Cisse.

Zorlu karşılaşmayı Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel ve Samet Çiçek'ten oluşan hakem üçlüsü yönetecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olacak.

@OptaCan: Evindeki son 14 maçta yenilmeyen Beşiktaş (9G 5B), son 31 iç saha maçında rakip fileleri havalandırmayı başardı (77 gol - maç başına 2,5). Ligde iç sahada devam eden en uzun gol atma serisinin sahibi olan Kara Kartallar, bu maçta da gol bulursa kendi tarihinin en uzun serisini egale edecek (Aralık 2015 - Ekim 2017 arasında 32 maç).

@OptaCan: Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de Göztepe'nin ardından (14 dakika) maçlarda en az önde oynayan iki takımdan biri (45 dakika; Konyaspor ile birlikte). Siyah beyazlılar aynı zamanda bu sezon maçlarda en uzun süre geride oynayan takım (247 dakika).

@OptaCan: Alanyaspor, Süper Lig'de geçirdiği dördüncü sezonunda ilk altı haftalar itibarıyla en fazla puan topladığı (14), en fazla gol attığı (13) ve en az gol yediği (6) sezonu yaşıyor.

@OptaCan: Süper Lig'de bu sezon beş puan toplayan Beşiktaş, üç puanlı sisteme geçilen 1987/88 sezonu başından bu yana ilk altı haftalar itibarıyla en kötü lig başlangıcına imza attığı sezonunu yaşıyor. Beşiktaş bu maçı kaybederse, 62 sezonluk Süper Lig tarihinin kendi adına en kötü lig başlangıcına imza atacak.

@OptaCan: Beşiktaş, Süper Lig'de Alanyaspor ile oynadığı altı maçın hiçbirinde yenilmedi (5G 1B) ve iç sahadaki üç maçını da kazandı.

@OptaCan: Beşiktaş bu sezon ligde en az faul yapan üçüncü takım olmasına rağmen (72), en fazla kart gören takım konumunda (20 sarı, 2 kırmızı kart).

@OptaCan: Bu maçta bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan takım ile (Alanyaspor - 13) en fazla gol yiyen takım (Beşiktaş - 12) karşı karşıya gelecek.

@OptaCan: Bu sezon Alanyaspor'un ligde attığı 13 golün altısı ve son altı golün dördü Papiss Cisse'den geldi. İlk altı hafta itibarıyla Cisse ligdeki dört takımdan fazla gol attı (Denizlispor, Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Göztepe), dört takımla ise eşit gol sayısına sahip (6 gol; Konyaspor, Galatasaray, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği).

@OptaCan: Süper Lig'de dört maçtır kazanamayan Beşiktaş (2B 2M), en son 2011/12 sezonu sonunda ve Süper Final döneminde bundan daha uzun bir galibiyet hasreti yaşamıştı (6 maç).

Zorlu müsabaka öncesi iki takımın da ilk 11'i belli oldu.