SPOR
STADYUM: Denizli Atatürk HAKEM : Fırat Aydınus Fırat Aydınus MAÇ TARİH SAATİ: 20 Oct 2019 | 19:00 | şuan: 18:41
Denizlispor
Denizlispor
Mehmet Özdilek
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Ersun Yanal
  Denizlispor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Denizlispor

  • 33 Adam Stachowiak
  • 22 Cristian Sapunaru
  • 5 Mustafa Yumlu
  • 21 Zakarya Bergdich
  • 2 Tiago Lopes
  • 10 Ismail Aissati
  • 8 Radoslaw Murawski
  • 90 Isaac Sackey
  • 9 Hadi Sacko
  • 77 Modou Barrow
  • 19 Oscar Estupinan

Fenerbahçe

  • 98 Altay Bayındır
  • 15 Serdar Aziz
  • 4 Mauricio Isla
  • 32 Zanka
  • 3 Hasan Ali Kaldırım
  • 5 Emre Belözoğlu
  • 20 Luiz Gustavo
  • 14 Tolga Ciğerci
  • 7 Ozan Tufan
  • 24 Garry Rodrigues
  • 94 Vedat Muriqi

Yedekler

  • 25 Tolgahan Acar
  • 39 Kerem Can Akyüz
  • 61 Zeki Yavru
  • 15 Oğuz Yılmaz
  • 6 Kibong Mbamba
  • 20 Recep Niyaz
  • 70 Olcay Şahan
  • 11 Sedat Şahintürk
  • 17 Mehmet Akyüz
  • 24 Burak Çalık

Yedekler

  • 35 Harun Tekin
  • 34 Adil Rami
  • 18 Sadık Çiftpınar
  • 26 Alper Potuk
  • 6 Tolgay Arslan
  • 11 Victor Moses
  • 21 Miha Zajc
  • 23 Deniz Türüç
  • 25 Jailson
  • 9 Mevlüt Erdinç
Takım
O
Av
P
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