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STADYUM:
Denizli Atatürk
HAKEM :
Fırat Aydınus Fırat Aydınus
MAÇ TARİH SAATİ:
20 Oct 2019 | 19:00 | şuan: 18:41
MÖ
Denizlispor
Mehmet Özdilek
Fenerbahçe
Ersun Yanal
Denizlispor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Denizlispor
33
Adam Stachowiak
22
Cristian Sapunaru
5
Mustafa Yumlu
21
Zakarya Bergdich
2
Tiago Lopes
10
Ismail Aissati
8
Radoslaw Murawski
90
Isaac Sackey
9
Hadi Sacko
77
Modou Barrow
19
Oscar Estupinan
Fenerbahçe
98
Altay Bayındır
15
Serdar Aziz
4
Mauricio Isla
32
Zanka
3
Hasan Ali Kaldırım
5
Emre Belözoğlu
20
Luiz Gustavo
14
Tolga Ciğerci
7
Ozan Tufan
24
Garry Rodrigues
94
Vedat Muriqi
Yedekler
25
Tolgahan Acar
39
Kerem Can Akyüz
61
Zeki Yavru
15
Oğuz Yılmaz
6
Kibong Mbamba
20
Recep Niyaz
70
Olcay Şahan
11
Sedat Şahintürk
17
Mehmet Akyüz
24
Burak Çalık
Yedekler
35
Harun Tekin
34
Adil Rami
18
Sadık Çiftpınar
26
Alper Potuk
6
Tolgay Arslan
11
Victor Moses
21
Miha Zajc
23
Deniz Türüç
25
Jailson
9
Mevlüt Erdinç
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.