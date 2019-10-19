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STADYUM: Eryaman Stadyumu HAKEM : Ali Şansalan Ali Şansalan MAÇ TARİH SAATİ: 19 Oct 2019 | 20:00 | şuan: 19:55
MKE Ankaragücü
MKE Ankaragücü
Metin Diyadin
Beşiktaş
Beşiktaş
Abdullah Avcı
  MKE Ankaragücü - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
  • @OptaCan: Ankaragücü'nün bu sezon Süper Lig'de attığı gollerin %50'si Dever Orgill'den geldi (3/6).
  • @OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş'tan (11) daha az net gol pozisyonuna giren iki takımdan biri Ankaragücü (8).
  • @OptaCan: Süper Lig'de bu sezon skor olarak maçların en büyük bölümünde geride oynayan takım Beşiktaş (247 dakika).
  • Zorlu maç öncesi iki takımın da ilk 11'i belli oldu.
  • @OptaCan: Beşiktaş'ın Süper Lig'de attığı son dört golün üçünde Burak Yılmaz'ın doğrudan katkısı var (2 gol & 1 asist).
  • Beşiktaş XI: Karius, Douglas, Vida, Necip, Caner, Atiba, Elneny, Lens, Diaby, Güven, Burak.
  • @OptaCan: Çıktığı son beş deplasman maçını kaybeden Beşiktaş, Süper Lig tarihindeki en uzun ikinci serisini yaşıyor (Mayıs-Kasım 1977 arasında yedi maç). Siyah beyazlıların lig tarihindeki en uzun deplasman serisi, Aralık 1977'deki Ankaragücü deplasmanı ile son bulmuştu (0-1).
  • @OptaCan: 2019/20 sezonunun ilk yedi haftasında duran toptan en fazla gol bulan takım olan Beşiktaş'ın (6), ligde attığı son beş golün dördü duran top organizasyonlarından geldi.
  • @OptaCan: Süper Lig'de oynadığı son 10 iç saha maçında tek yenilgi alan Ankaragücü (4G 5B), daha önceki süreçte dört maçlık puan hasreti yaşamıştı.
  • @OptaCan: Ankaragücü'nü Süper Lig tarihinde en fazla mağlup eden takım olan Beşiktaş (8G 24B 68M), aynı zamanda rakibini deplasmanda en fazla yenen ekip olmak için sahaya çıkıyor (27; Fenerbahçe ile eşit).
  • Beşiktaş, Süper Lig'in sekizinci haftasında Ankaragücü deplasmanına çıkıyor.
  • @OptaCan: Beşiktaş'ı konuk ettiği son dört Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Ankaragücü (1G 2B), bu karşılaşmaların üçünde kalesini gole kapattı.
  • @OptaCan: Süper Lig'in ilk yedi haftasında oynanan maçlarda en fazla top kapan takım Ankaragücü (83).
  • Ankaragücü XI: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Moke, Sedat, Faty, İlhan, Hasan, Orgill.
  Takım Kadroları

MKE Ankaragücü

  • 1 Korcan Çelikay
  • 22 Michal Pazdan
  • 13 Ante Kulusic
  • 8 Tiago Pinto
  • 70 Stelios Kitsiou
  • 21 Wilfred Moke
  • 3 Sedat Ağçay
  • 14 Ricardo Faty
  • 23 İlhan Parlak
  • 12 Dever Orgill
  • 28 Hasan Kaya

Beşiktaş

  • 1 Loris Karius
  • 88 Caner Erkin
  • 5 Douglas
  • 24 Domagoj Vida
  • 13 Atiba Hutchinson
  • 27 Jeremain Lens
  • 20 Necip Uysal
  • 15 Mohamed Elneny
  • 17 Burak Yılmaz
  • 92 Abdoulay Diaby
  • 9 Güven Yalçın

Yedekler

  • 99 Furkan Bekleviç
  • 2 Yalçın Ayhan
  • 5 Alihan Kubalas
  • 20 Aydın Karabulut
  • 4 Mehmet Sak
  • 11 Mahmut Akan
  • 27 Ahmet Arık
  • 43 Mahmut Altınkaya
  • 95 Zaur Sadaev
  • 45 Alper Önal

Yedekler

  • 97 Utku Yuvakuran
  • 3 Enzo Roco
  • 23 Rebocho
  • 12 Erdoğan Kaya
  • 22 Adem Ljajic
  • 14 Orkan Çınar
  • 41 Kartal Yılmaz
  • 8 Umut Nayir
  • 11 Tyler Boyd
  • 21 Muhayer Oktay
Takım
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Av
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Gol Krallığı
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