  MKE Ankaragücü - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

@OptaCan: Ankaragücü'nün bu sezon Süper Lig'de attığı gollerin %50'si Dever Orgill'den geldi (3/6).

@OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş'tan (11) daha az net gol pozisyonuna giren iki takımdan biri Ankaragücü (8).

@OptaCan: Süper Lig'de bu sezon skor olarak maçların en büyük bölümünde geride oynayan takım Beşiktaş (247 dakika).

Zorlu maç öncesi iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

@OptaCan: Beşiktaş'ın Süper Lig'de attığı son dört golün üçünde Burak Yılmaz'ın doğrudan katkısı var (2 gol & 1 asist).

Beşiktaş XI: Karius, Douglas, Vida, Necip, Caner, Atiba, Elneny, Lens, Diaby, Güven, Burak.

@OptaCan: Çıktığı son beş deplasman maçını kaybeden Beşiktaş, Süper Lig tarihindeki en uzun ikinci serisini yaşıyor (Mayıs-Kasım 1977 arasında yedi maç). Siyah beyazlıların lig tarihindeki en uzun deplasman serisi, Aralık 1977'deki Ankaragücü deplasmanı ile son bulmuştu (0-1).

@OptaCan: 2019/20 sezonunun ilk yedi haftasında duran toptan en fazla gol bulan takım olan Beşiktaş'ın (6), ligde attığı son beş golün dördü duran top organizasyonlarından geldi.

@OptaCan: Süper Lig'de oynadığı son 10 iç saha maçında tek yenilgi alan Ankaragücü (4G 5B), daha önceki süreçte dört maçlık puan hasreti yaşamıştı.

@OptaCan: Ankaragücü'nü Süper Lig tarihinde en fazla mağlup eden takım olan Beşiktaş (8G 24B 68M), aynı zamanda rakibini deplasmanda en fazla yenen ekip olmak için sahaya çıkıyor (27; Fenerbahçe ile eşit).

Beşiktaş, Süper Lig'in sekizinci haftasında Ankaragücü deplasmanına çıkıyor.

@OptaCan: Beşiktaş'ı konuk ettiği son dört Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Ankaragücü (1G 2B), bu karşılaşmaların üçünde kalesini gole kapattı.

@OptaCan: Süper Lig'in ilk yedi haftasında oynanan maçlarda en fazla top kapan takım Ankaragücü (83).