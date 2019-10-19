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STADYUM:
Medical Park Stadyumu
HAKEM :
Özgür Yankaya Özgür Yankaya
MAÇ TARİH SAATİ:
19 Oct 2019 | 17:00 | şuan: 16:55
MÖ
Trabzonspor
Ünal Karaman
Gaziantep FK
Marius Sumudica
Trabzonspor - Gaziantep FK Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Trabzonspor
1
Uğurcan Çakır
47
Joao Pereira
2
Kamil Ahmet Çörekçi
77
Filip Novak
5
Majid Hosseini
4
Hüseyin Türkmen
8
Jose Sosa
61
Abdulkadir Parmak
19
Daniel Sturridge
9
Anthony Nwakaeme
11
Alexander Sörloth
Gaziantep FK
21
Yuri Lodygin
76
Jean Armel Kana-Biyik
6
Alin Tosca
23
Mehmet Erdem Uğurlu
3
Papy Djilobodji
17
Oğuz Ceylan
15
Raman Chibsah
8
Jefferson
18
Souleymane Diarra
10
Olarenwaju Kayode
27
Patrick Twumasi
Yedekler
16
Erce Kardeşler
22
Gaston Campi
14
Ivanildo Fernandes
33
Abdurrahim Dursun
21
Doğan Erdoğan
38
Ahmet Canbaz
26
Fıratcan Üzüm
7
Donis Avdijaj
20
Yusuf Sarı
Yedekler
1
Günay Güvenç
71
Mustafa Bozan
16
Pawel Olkowski
4
Ulaş Zengin
7
Kenan Özer
5
Kubilay Aktaş
99
Ali Ateş
9
Bartlomiej Pawlowski
97
Hasan Yurtseven
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.