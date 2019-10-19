SPOR
STADYUM: Medical Park Stadyumu HAKEM : Özgür Yankaya Özgür Yankaya MAÇ TARİH SAATİ: 19 Oct 2019 | 17:00 | şuan: 16:55
Trabzonspor
Trabzonspor
Ünal Karaman
Gaziantep FK
Gaziantep FK
Marius Sumudica
  Trabzonspor - Gaziantep FK Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Trabzonspor

  • 1 Uğurcan Çakır
  • 47 Joao Pereira
  • 2 Kamil Ahmet Çörekçi
  • 77 Filip Novak
  • 5 Majid Hosseini
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 8 Jose Sosa
  • 61 Abdulkadir Parmak
  • 19 Daniel Sturridge
  • 9 Anthony Nwakaeme
  • 11 Alexander Sörloth

Gaziantep FK

  • 21 Yuri Lodygin
  • 76 Jean Armel Kana-Biyik
  • 6 Alin Tosca
  • 23 Mehmet Erdem Uğurlu
  • 3 Papy Djilobodji
  • 17 Oğuz Ceylan
  • 15 Raman Chibsah
  • 8 Jefferson
  • 18 Souleymane Diarra
  • 10 Olarenwaju Kayode
  • 27 Patrick Twumasi

Yedekler

  • 16 Erce Kardeşler
  • 22 Gaston Campi
  • 14 Ivanildo Fernandes
  • 33 Abdurrahim Dursun
  • 21 Doğan Erdoğan
  • 38 Ahmet Canbaz
  • 26 Fıratcan Üzüm
  • 7 Donis Avdijaj
  • 20 Yusuf Sarı

Yedekler

  • 1 Günay Güvenç
  • 71 Mustafa Bozan
  • 16 Pawel Olkowski
  • 4 Ulaş Zengin
  • 7 Kenan Özer
  • 5 Kubilay Aktaş
  • 99 Ali Ateş
  • 9 Bartlomiej Pawlowski
  • 97 Hasan Yurtseven
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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