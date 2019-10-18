  Galatasaray - Sivasspor Canlı Maç Anlatımı

26' Soldan gelişen Sivasspor atağında Uğur'un pasında Ömer Bayram son anda araya girerek mutlak gol tehlikesini önledi.

24' Galatasaray'da Luyindama sarı kart gördü.

24' Galatasaray'ın golünden önce gelişen Sivasspor atağında top direkten döndü. Sarı Kırmızılılar bu pozisyondan 1 dakika sonra golü buldu.

21' GOL! Orta sahanın solunda topla buluşan Florin Andone, topu ceza sahası önüne kadar sürüp harika bir vuruşla ağları havalandırdı.

17' SİVASSPOR KAÇIRDI! Ceza sahası içerisinde Luyindama'nın uzaklaştıramadığı top Fernando'nun önünde kaldı ancak bu futbolcu çok kötü bir vuruşla topu üstten auta gönderdi.

16' Uğur'un soldan yaptığı ortayı Emre Kılınç ceza sahası içerisinde kontrol etti ancak Marcao hızlı davranarak araya girdi ve tehlikeyi önledi.

14' SİVASSPOR TEHLİKELİ GELDİ! Emre Kılınç'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mert'in şutunda Muslera mutlak golü önledi.

11' Babel'in pasında topla buluşan Emre Taşdemir'in ortasında Sivasspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

10' Bu dakikalarda oyunun kontrolü tamamen ev sahibi ekipte...

8' Luyindama'nın ceza sahasına gönderdiği topu Babel kafayla indirdi ancak Samassa kalesini zamanında terk edip topa Andone'den önce hakim oldu.

5' GALATASARAY KAÇIRDI! Emre Mor'un pasında topla buluşan Şener ortasını yaptı, Babel'in kafa vuruşu üst direğe çarparak auta gitti.

1' Galatasaray karşılaşmanın ilk dakikalarında baskılı bir görüntü çiziyor.

1' Hakem Ali Palabıyık ilk düdüğünü çaldı ve karşılaşma başladı.

@OptaCan: Süper Lig'in ilk yedi haftasında oynanan maçların ilk yarılarında en az gol yiyen takım Galatasaray (1).

@OptaCan: Süper Lig'de şu ana kadar Galatasaray'dan (9) daha az net gol pozisyonuna giren tek takım Ankaragücü (8).

@OptaCan: Sivasspor'un 3-1 kazandığı Ankaragücü maçında iki gol atan Mert Hakan Yandaş, daha öncesinde Süper Lig kariyerinde çıktığı toplam 37 karşılaşmada rakip filelere aynı sayıda gol gönderebilmişti.

@OptaCan: Galatasaray ile oynadığı son üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Sivasspor (1M), daha önceki 16 karşılaşmada aynı sayıda galibiyet alabilmişti (2B 12M).

@OptaCan: 2019/20 Süper Lig sezonunda şu ana kadar skor olarak en kısa süre geride oynayan takım Galatasaray (44 dakika).

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Bu maçın canlı anlatımını anbean sizlere aktaracağız.

@OptaCan: Bu sezon Süper Lig'de en fazla ikili mücadele (424) ve hava topu (152) kazanan takım Sivasspor. Galatasaray ise ligin ilk yedi haftasında top kapma kategorisinde en düşük sayıda kalan ekip konumunda (44).

@OptaCan: Deplasmanda 10 maçtır galibiyete hasret olan Sivasspor (5B 5M), Süper Lig tarihinde sadece bir kez bundan daha uzun bir seri yaşadı (Ocak 2010-Mart 2011 arasında 21 maç).

@OptaCan: Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde puan kaybetmeden en fazla konuk ettiği rakibi Sivasspor (13G).

Sivasspor'un 11'i: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Uğur, Hakan, Cofie, Mert, Emre, Fernando, Yatabare

@OptanCan: Evindeki son Süper Lig maçında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, Nisan 2009'dan bu yana üst üste iki iç saha karşılaşmasında gol hasreti yaşamıyor.

Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Nzonzi, Ömer Bayram, Belhanda, Babel, Emre Mor, Andone.