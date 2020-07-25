HABER
SPOR
FİNANS
VİDEO
YEMEK
OYUN
KADIN
MAGAZİN
TREND
SİNEMA
SEYAHAT
EĞİTİM
TÜMÜ
HESABIM
ABONELİK
ÜYE GİRİŞİ
MYNET ANASAYFA
HABER
SPOR
FİNANS
VİDEO
YEMEK
OYUN
KADIN
MAGAZİN
TREND
SİNEMA
SEYAHAT
EĞİTİM
EMAIL
ASTROLOJİ
HAVA DURUMU
GALERİ
OTOMOBİL
CEVAPLAR
MMO
MOBİL
YURT HABER
PROSERVİS
KORONAVİRÜS HARİTASI
Mynet Facebook
Mynet Twitter
Mynet Instagram
İLETİŞİM
-
KURUMSAL
-
YARDIM
-
ÜYELİK
-
YASAL UYARI
Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.
SPOR
Futbol
Basketbol
Diğer Sporlar
Canlı Anlatım
Puan Durumu & Fikstür
CANLI
Spor Toto Süper Lig
TFF 1. Lig
Ziraat Türkiye Kupası
Şampiyonlar Ligi
UEFA Ligi
Avrupadan Futbol
Milli Takımlar
STADYUM:
Eryaman Stadyumu
HAKEM :
Bahattin Şimşek Bahattin Şimşek
MAÇ TARİH SAATİ:
25 Jul 2020 | 21:00 | şuan: 20:23
MÖ
Gençlerbirliği
Hamza Hamzaoğlu
Beşiktaş
Sergen Yalçın
Gençlerbirliği - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Gençlerbirliği
25
Ertaç Özbir
22
Erdem Özgenç
3
Halil İbrahim Pehlivan
23
Soner Dikmen
32
Flavio
24
Arda Kızıldağ
21
Daniel Candeias
5
Berat Özdemir
13
Giovanni Sio
99
İlker Karakaş
26
Gökhan Altıparmak
Beşiktaş
30
Ersin Destanoğlu
77
Gökhan Gönül
24
Domagoj Vida
3
Enzo Roco
33
Rıdvan Yılmaz
13
Atiba Hutchinson
92
Abdoulay Diaby
15
Mohamed Elneny
19
Kevin N'Koudou
11
Tyler Boyd
9
Güven Yalçın
Yedekler
93
Atalay Gökçe
95
Burak Çapkınoğlu
15
Zargo Toure
2
Ahmet Oğuz
55
Abdullah Şahindere
18
Mike van Beijnen
19
Rahmetullah Berişbek
11
Floyd Ayite
20
Mats Seuntjens
Yedekler
97
Utku Yuvakuran
34
Kerem Kalafat
12
Erdoğan Kaya
20
Necip Uysal
26
Dorukhan Toköz
41
Kartal Yılmaz
PUAN DURUMU
FİKSTÜR
Türkiye Spor Toto Süper Lig
Türkiye Spor Toto 1. Lig
Almanya Bundesliga I
İngiltere Premier Lig
İspanya Primera Lig
İtalya Serie A
Fransa Ligue 1
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Detayları Göster
Gol Krallığı
Anasayfa
Astroloji
Bilen Kazanır
Cevaplar
Email
Finans
Gazeteler
Haberler
Hava Durumu
Kadın
Magazin
Oyun Oyna
Mobil
Oyun
Proservis
RSS
Video
Sinema
Spor Haberleri
Vidobu
Widget
Yurt Haberleri
Koronavirüs Haritası
İletişim
Kurumsal
Yardım
Üyelik
Gizlilik Bildirimi
Yasal Uyarı
Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.