SPOR
STADYUM: Eryaman Stadyumu HAKEM : Bahattin Şimşek Bahattin Şimşek MAÇ TARİH SAATİ: 25 Jul 2020 | 21:00 | şuan: 20:23
Gençlerbirliği
Gençlerbirliği
Hamza Hamzaoğlu
Beşiktaş
Beşiktaş
Sergen Yalçın
  Gençlerbirliği - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Gençlerbirliği

  • 25 Ertaç Özbir
  • 22 Erdem Özgenç
  • 3 Halil İbrahim Pehlivan
  • 23 Soner Dikmen
  • 32 Flavio
  • 24 Arda Kızıldağ
  • 21 Daniel Candeias
  • 5 Berat Özdemir
  • 13 Giovanni Sio
  • 99 İlker Karakaş
  • 26 Gökhan Altıparmak

Beşiktaş

  • 30 Ersin Destanoğlu
  • 77 Gökhan Gönül
  • 24 Domagoj Vida
  • 3 Enzo Roco
  • 33 Rıdvan Yılmaz
  • 13 Atiba Hutchinson
  • 92 Abdoulay Diaby
  • 15 Mohamed Elneny
  • 19 Kevin N'Koudou
  • 11 Tyler Boyd
  • 9 Güven Yalçın

Yedekler

  • 93 Atalay Gökçe
  • 95 Burak Çapkınoğlu
  • 15 Zargo Toure
  • 2 Ahmet Oğuz
  • 55 Abdullah Şahindere
  • 18 Mike van Beijnen
  • 19 Rahmetullah Berişbek
  • 11 Floyd Ayite
  • 20 Mats Seuntjens

Yedekler

  • 97 Utku Yuvakuran
  • 34 Kerem Kalafat
  • 12 Erdoğan Kaya
  • 20 Necip Uysal
  • 26 Dorukhan Toköz
  • 41 Kartal Yılmaz
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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