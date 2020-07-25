SPOR
STADYUM: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has HAKEM : Cüneyt Çakır Cüneyt Çakır MAÇ TARİH SAATİ: 25 Jul 2020 | 21:00 | şuan: 20:32
Kayserispor
Kayserispor
Trabzonspor
Trabzonspor
  Kayserispor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Kayserispor

  • 33 Silviu Lung
  • 84 Cristian Sapunaru
  • 86 Diego Angelo
  • 27 Brice Dja Djedje
  • 32 Yasir Subaşı
  • 70 Enver Cenk Şahin
  • 18 Zoran Kvrzic
  • 8 Hasan Hüseyin Acar
  • 88 Gustavo Campanharo
  • 11 Artem Kravets
  • 10 Pedro Henrique

Trabzonspor

  • 1 Uğurcan Çakır
  • 47 Joao Pereira
  • 77 Filip Novak
  • 22 Gaston Campi
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 8 Jose Sosa
  • 15 Badou Ndiaye
  • 61 Abdulkadir Parmak
  • 10 Abdülkadir Ömür
  • 18 Caleb Ekuban
  • 11 Alexander Sörloth

Yedekler

  • 16 Doğan Alemdar
  • 13 Miguel Lopes
  • 24 Mert Kula
  • 44 Oğuzhan Çapar
  • 92 Mario Situm
  • 98 Furkan Polat
  • 20 Aksel Aktaş
  • 90 Anthony Uzodimma
  • 19 Ömer Uzun
  • 14 Emre Demir

Yedekler

  • 16 Erce Kardeşler
  • 27 Manuel da Costa
  • 2 Kamil Ahmet Çörekçi
  • 5 Majid Hosseini
  • 90 Serkan Asan
  • 6 Guilherme
  • 21 Doğan Erdoğan
  • 20 Yusuf Sarı
  • 45 Bilal Başacıkoğlu
  • 67 Koray Kılınç
Takım
O
Av
P
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