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STADYUM:
Ülker Stadyumu
HAKEM :
Halis Özkahya Halis Özkahya
MAÇ TARİH SAATİ:
25 Jul 2020 | 21:00 | şuan: 20:33
MÖ
Fenerbahçe
Tahir Karapınar
Çaykur Rizespor
Mehmet Ali Karaca
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Fenerbahçe
35
Harun Tekin
15
Serdar Aziz
3
Hasan Ali Kaldırım
2
Simon Falette
5
Emre Belözoğlu
17
Nabil Dirar
7
Ozan Tufan
24
Garry Rodrigues
16
Ferdi Kadıoğlu
30
Ömer Faruk Beyaz
19
Allahyar Sayyadmanesh
Çaykur Rizespor
23
Gökhan Akkan
55
Mykola Moroziuk
53
Dario Melnjak
64
Ivanildo Fernandes
4
Montassar Talbi
29
Tunay Torun
5
Abdullah Durak
20
Denys Garmash
10
Fernando Boldrin
66
Oğuz Kağan Güçtekin
21
Milan Skoda
Yedekler
54
Erten Ersu
98
Altay Bayındır
28
Murat Sağlam
39
Cenk Alptekin
86
Emir Miray Köksal
75
Gürkan Başkan
21
Miha Zajc
52
Muhammed Gümüşkaya
80
Emre Nasuh
Yedekler
30
Zafer Görgen
13
Tarık Çetin
77
Orhan Ovacıklı
35
Alberk Koç
28
Burak Albayrak
97
Muhammet Çelik
8
Atakan Akkaynak
70
Yan Sasse
96
Andriy Boryachuk
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.