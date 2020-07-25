SPOR
STADYUM: Ülker Stadyumu HAKEM : Halis Özkahya Halis Özkahya MAÇ TARİH SAATİ: 25 Jul 2020 | 21:00 | şuan: 20:33
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Tahir Karapınar
Çaykur Rizespor
Çaykur Rizespor
Mehmet Ali Karaca
  Fenerbahçe - Çaykur Rizespor Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Fenerbahçe

  • 35 Harun Tekin
  • 15 Serdar Aziz
  • 3 Hasan Ali Kaldırım
  • 2 Simon Falette
  • 5 Emre Belözoğlu
  • 17 Nabil Dirar
  • 7 Ozan Tufan
  • 24 Garry Rodrigues
  • 16 Ferdi Kadıoğlu
  • 30 Ömer Faruk Beyaz
  • 19 Allahyar Sayyadmanesh

Çaykur Rizespor

  • 23 Gökhan Akkan
  • 55 Mykola Moroziuk
  • 53 Dario Melnjak
  • 64 Ivanildo Fernandes
  • 4 Montassar Talbi
  • 29 Tunay Torun
  • 5 Abdullah Durak
  • 20 Denys Garmash
  • 10 Fernando Boldrin
  • 66 Oğuz Kağan Güçtekin
  • 21 Milan Skoda

Yedekler

  • 54 Erten Ersu
  • 98 Altay Bayındır
  • 28 Murat Sağlam
  • 39 Cenk Alptekin
  • 86 Emir Miray Köksal
  • 75 Gürkan Başkan
  • 21 Miha Zajc
  • 52 Muhammed Gümüşkaya
  • 80 Emre Nasuh

Yedekler

  • 30 Zafer Görgen
  • 13 Tarık Çetin
  • 77 Orhan Ovacıklı
  • 35 Alberk Koç
  • 28 Burak Albayrak
  • 97 Muhammet Çelik
  • 8 Atakan Akkaynak
  • 70 Yan Sasse
  • 96 Andriy Boryachuk
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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