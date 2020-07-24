  Antalyaspor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı

Galatasaray'ın 11'i: Okan Kocuk, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Jean Michael Seri, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Emre Akbaba, Adem Büyük

@OptaCan: Deplasmanda beş maçtır kazanamayan (2B 3M) ve Ekim 2015-Nisan 2016 arasındaki 12 maçlık süreçten bu yana en uzun serisini yaşayan Galatasaray, son galibiyetini Fenerbahçe'ye karşı aldı (3-1).

@OptaCan: Süper Lig sezonlarının son haftalarında oynadığı son yedi maçın altısını kaybeden Antalyaspor, tek galibiyetini 2016/17'de aldı (4-1 vs Gaziantepspor).

Antalyaspor'un 11'i: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Veysel Sarı, Fedor Kudryashov, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Ufuk Akyol, Fredy, Bünyamin Balcı, Amilton, Adis Jahovic

@OptaCan: Antalyaspor, Galatasaray'a rakip olduğu son dört Süper Lig maçında gol atamadı. Galatasaray'ın Ocak 2018'den bu yana en az iki kez karşılaştığı takımlar arasında gol yemediği tek ekip Antalyaspor (11'i isabetli toplam 39 şut).

@OptaCan: Süper Lig'in 34. haftalarında oynadığı son dokuz maçın sadece birini kaybeden Galatasaray (7G 1B), bu yenilgiyi geçen sezon şampiyonluğu garantiledikten sonra çıktığı Sivasspor deplasmanında aldı (3-4).

@OptaCan: Galatasaray sol beki Marcelo Saracchi, Süper Lig'de çıktığı son beş maçta üç gole doğrudan katkı sağladı (1 gol & 2 asist).

@OptaCan: Galatasaray ile oynadığı son 15 Süper Lig maçının sadece birini kazanan Antalyaspor (6B 8M), tek galibiyetini Nisan 2016'da evinde aldı (4-2).

@OptaCan: Tamer Tuna göreve geldikten sonra oynadığı 16 Süper Lig maçının sadece ikisini kaybeden Antalyaspor (8G 6B), bu iki yenilgiyi de iç sahada aldı (vs Göztepe & Başakşehir).

Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

@OptaCan: Antalyaspor'u Süper Lig'de dört maçtır mağlup eden Galatasaray, rakibine karşı daha uzun bir seriyi en son Ekim 1999-Eylül 2001 arasında yaşamıştı (5G).

@OptaCan: Adis Jahovic, Antalyaspor formasıyla çıktığı son beş Süper Lig maçının dördünde birer gol kaydetti.

@OptaCan: Tamer Tuna ile Fatih Terim'in Süper Lig'de teknik direktör olarak karşılaştığı iki maçı da Terim kazandı.