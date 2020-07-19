SPOR
STADYUM: Medical Park Stadyumu HAKEM : Atilla Karaoğlan Atilla Karaoğlan MAÇ TARİH SAATİ: 19 Jul 2020 | 21:00 | şuan: 20:33
Trabzonspor
Trabzonspor
Hüseyin Çimşir
Konyaspor
Konyaspor
Bülent Korkmaz
  Trabzonspor - Konyaspor Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Trabzonspor

  • 1 Uğurcan Çakır
  • 27 Manuel da Costa
  • 2 Kamil Ahmet Çörekçi
  • 77 Filip Novak
  • 22 Gaston Campi
  • 15 Badou Ndiaye
  • 61 Abdulkadir Parmak
  • 10 Abdülkadir Ömür
  • 9 Anthony Nwakaeme
  • 18 Caleb Ekuban
  • 11 Alexander Sörloth

Konyaspor

  • 17 Ertuğrul Taşkıran
  • 15 Uğur Demirok
  • 25 Alper Uludağ
  • 14 Marin Anicic
  • 89 Nejc Skubic
  • 7 Ömer Ali Şahiner
  • 6 Jens Jonsson
  • 11 Deni Milosevic
  • 8 Marko Jevtovic
  • 18 Amir Hadziahmetovic
  • 10 Rijad Bajic

Yedekler

  • 16 Erce Kardeşler
  • 47 Joao Pereira
  • 5 Majid Hosseini
  • 33 Abdurrahim Dursun
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 90 Serkan Asan
  • 6 Guilherme
  • 21 Doğan Erdoğan
  • 20 Yusuf Sarı
  • 67 Koray Kılınç

Yedekler

  • 61 Mücahit Atalay
  • 4 Ali Turan
  • 87 Ferhat Öztorun
  • 5 Selim Ay
  • 12 Guilherme
  • 19 Levan Shengelia
  • 32 Ali Karakaya
  • 77 Şener Kaya
  • 99 Thuram
  • 88 Erdon Daci
Takım
O
Av
P
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