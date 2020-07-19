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STADYUM:
Medical Park Stadyumu
HAKEM :
Atilla Karaoğlan Atilla Karaoğlan
MAÇ TARİH SAATİ:
19 Jul 2020 | 21:00 | şuan: 20:33
MÖ
Trabzonspor
Hüseyin Çimşir
Konyaspor
Bülent Korkmaz
Trabzonspor - Konyaspor Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Trabzonspor
1
Uğurcan Çakır
27
Manuel da Costa
2
Kamil Ahmet Çörekçi
77
Filip Novak
22
Gaston Campi
15
Badou Ndiaye
61
Abdulkadir Parmak
10
Abdülkadir Ömür
9
Anthony Nwakaeme
18
Caleb Ekuban
11
Alexander Sörloth
Konyaspor
17
Ertuğrul Taşkıran
15
Uğur Demirok
25
Alper Uludağ
14
Marin Anicic
89
Nejc Skubic
7
Ömer Ali Şahiner
6
Jens Jonsson
11
Deni Milosevic
8
Marko Jevtovic
18
Amir Hadziahmetovic
10
Rijad Bajic
Yedekler
16
Erce Kardeşler
47
Joao Pereira
5
Majid Hosseini
33
Abdurrahim Dursun
4
Hüseyin Türkmen
90
Serkan Asan
6
Guilherme
21
Doğan Erdoğan
20
Yusuf Sarı
67
Koray Kılınç
Yedekler
61
Mücahit Atalay
4
Ali Turan
87
Ferhat Öztorun
5
Selim Ay
12
Guilherme
19
Levan Shengelia
32
Ali Karakaya
77
Şener Kaya
99
Thuram
88
Erdon Daci
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.