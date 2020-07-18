SPOR
STADYUM: Türk Telekom Stadyumu HAKEM : Koray Gençerler Koray Gençerler MAÇ TARİH SAATİ: 18 Jul 2020 | 21:00 | şuan: 20:43
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
Göztepe
Göztepe
İlhan Palut
  Galatasaray - Göztepe Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Galatasaray

  • 34 Okan Kocuk
  • 22 Mariano
  • 45 Marcao
  • 36 Marcelo Saracchi
  • 15 Ryan Donk
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 19 Ömer Bayram
  • 10 Younes Belhanda
  • 20 Emre Akbaba
  • 6 Jean Michael Seri
  • 7 Adem Büyük

Göztepe

  • 13 Beto
  • 33 Atınç Nukan
  • 41 Berkan Emir
  • 5 Alpaslan Öztürk
  • 77 Murat Paluli
  • 88 Soner Aydoğdu
  • 10 Marcio Mossoro
  • 17 Andre Poko
  • 7 Halil Akbunar
  • 99 Stefano Napoleoni
  • 27 Zlatko Tripic

Yedekler

  • 51 Berk Balaban
  • 14 Martin Linnes
  • 2 Şener Özbayraklı
  • 5 Ahmet Çalık
  • 40 Emin Bayram
  • 8 Selçuk İnan
  • 21 Jimmy Durmaz
  • 48 Taylan Antalyalı
  • 28 Jesse Sekidika
  • 17 Yunus Akgün

Yedekler

  • 24 Eren Bilen
  • 20 Lamine Gassama
  • 25 Wallace Reis
  • 4 Titi
  • 8 Andre Castro
  • 6 Celso Borges
  • 15 Kerem Atakan Kesgin
  • 30 Yalçın Kayan
  • 28 Metin Yıldırım
  • 18 Ege Özkayımoğlu
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Gol Krallığı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.