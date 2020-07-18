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STADYUM:
Türk Telekom Stadyumu
HAKEM :
Koray Gençerler Koray Gençerler
MAÇ TARİH SAATİ:
18 Jul 2020 | 21:00 | şuan: 20:43
MÖ
Galatasaray
Fatih Terim
Göztepe
İlhan Palut
Galatasaray - Göztepe Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Galatasaray
34
Okan Kocuk
22
Mariano
45
Marcao
36
Marcelo Saracchi
15
Ryan Donk
89
Sofiane Feghouli
19
Ömer Bayram
10
Younes Belhanda
20
Emre Akbaba
6
Jean Michael Seri
7
Adem Büyük
Göztepe
13
Beto
33
Atınç Nukan
41
Berkan Emir
5
Alpaslan Öztürk
77
Murat Paluli
88
Soner Aydoğdu
10
Marcio Mossoro
17
Andre Poko
7
Halil Akbunar
99
Stefano Napoleoni
27
Zlatko Tripic
Yedekler
51
Berk Balaban
14
Martin Linnes
2
Şener Özbayraklı
5
Ahmet Çalık
40
Emin Bayram
8
Selçuk İnan
21
Jimmy Durmaz
48
Taylan Antalyalı
28
Jesse Sekidika
17
Yunus Akgün
Yedekler
24
Eren Bilen
20
Lamine Gassama
25
Wallace Reis
4
Titi
8
Andre Castro
6
Celso Borges
15
Kerem Atakan Kesgin
30
Yalçın Kayan
28
Metin Yıldırım
18
Ege Özkayımoğlu
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.