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STADYUM:
Vodafone Park
HAKEM :
Halil Umut Meler Halil Umut Meler
MAÇ TARİH SAATİ:
19 Jul 2020 | 21:00 | şuan: 20:30
MÖ
Beşiktaş
Sergen Yalçın
Fenerbahçe
Tahir Karapınar
Beşiktaş - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Beşiktaş
30
Ersin Destanoğlu
77
Gökhan Gönül
88
Caner Erkin
24
Domagoj Vida
3
Enzo Roco
99
Kevin-Prince Boateng
13
Atiba Hutchinson
27
Jeremain Lens
15
Mohamed Elneny
11
Tyler Boyd
17
Burak Yılmaz
Fenerbahçe
98
Altay Bayındır
15
Serdar Aziz
3
Hasan Ali Kaldırım
2
Simon Falette
5
Emre Belözoğlu
17
Nabil Dirar
14
Tolga Ciğerci
7
Ozan Tufan
23
Deniz Türüç
16
Ferdi Kadıoğlu
94
Vedat Muriqi
Yedekler
97
Utku Yuvakuran
34
Kerem Kalafat
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Rıdvan Yılmaz
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Erdoğan Kaya
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Necip Uysal
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Abdoulay Diaby
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.