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STADYUM: Vodafone Park HAKEM : Halil Umut Meler Halil Umut Meler MAÇ TARİH SAATİ: 19 Jul 2020 | 21:00 | şuan: 20:30
Beşiktaş
Beşiktaş
Sergen Yalçın
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Tahir Karapınar
  Beşiktaş - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Beşiktaş

  • 30 Ersin Destanoğlu
  • 77 Gökhan Gönül
  • 88 Caner Erkin
  • 24 Domagoj Vida
  • 3 Enzo Roco
  • 99 Kevin-Prince Boateng
  • 13 Atiba Hutchinson
  • 27 Jeremain Lens
  • 15 Mohamed Elneny
  • 11 Tyler Boyd
  • 17 Burak Yılmaz

Fenerbahçe

  • 98 Altay Bayındır
  • 15 Serdar Aziz
  • 3 Hasan Ali Kaldırım
  • 2 Simon Falette
  • 5 Emre Belözoğlu
  • 17 Nabil Dirar
  • 14 Tolga Ciğerci
  • 7 Ozan Tufan
  • 23 Deniz Türüç
  • 16 Ferdi Kadıoğlu
  • 94 Vedat Muriqi

Yedekler

  • 97 Utku Yuvakuran
  • 34 Kerem Kalafat
  • 33 Rıdvan Yılmaz
  • 12 Erdoğan Kaya
  • 20 Necip Uysal
  • 92 Abdoulay Diaby
  • 26 Dorukhan Toköz
  • 41 Kartal Yılmaz
  • 9 Güven Yalçın

Yedekler

  • 35 Harun Tekin
  • 28 Murat Sağlam
  • 39 Cenk Alptekin
  • 86 Emir Miray Köksal
  • 24 Garry Rodrigues
  • 21 Miha Zajc
  • 25 Jailson
  • 52 Muhammed Gümüşkaya
  • 30 Ömer Faruk Beyaz
  • 19 Allahyar Sayyadmanesh
Takım
O
Av
P
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