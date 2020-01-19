SPOR
STADYUM: Vodafone Park HAKEM : Ali Şansalan Ali Şansalan MAÇ TARİH SAATİ: 19 Jan 2020 | 19:00 | şuan: 18:55
Beşiktaş
Beşiktaş
Abdullah Avcı
Sivasspor
Sivasspor
Rıza Çalımbay
  Beşiktaş - Sivasspor Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Beşiktaş

  • 1 Loris Karius
  • 77 Gökhan Gönül
  • 88 Caner Erkin
  • 24 Domagoj Vida
  • 3 Enzo Roco
  • 23 Rebocho
  • 13 Atiba Hutchinson
  • 22 Adem Ljajic
  • 15 Mohamed Elneny
  • 19 Kevin N'Koudou
  • 17 Burak Yılmaz

Sivasspor

  • 30 Mamadou Samassa
  • 88 Caner Osmanpaşa
  • 58 Ziya Erdal
  • 3 Uğur Çiftçi
  • 4 Aaron Appindangoye
  • 87 Marcelo Goiano
  • 20 Fatih Aksoy
  • 37 Hakan Arslan
  • 54 Emre Kılınç
  • 11 Erdoğan Yeşilyurt
  • 9 Mustapha Yatabare

Yedekler

  • 97 Utku Yuvakuran
  • 5 Douglas
  • 33 Rıdvan Yılmaz
  • 20 Necip Uysal
  • 92 Abdoulay Diaby
  • 10 Oğuzhan Özyakup
  • 11 Tyler Boyd
  • 41 Kartal Yılmaz
  • 8 Umut Nayir
  • 9 Güven Yalçın

Yedekler

  • 29 Ali Şaşal Vural
  • 1 Muammer Yıldırım
  • 6 Paul Papp
  • 26 Barış Yardımcı
  • 52 Volkan Egri
  • 12 Abdou Razack Traore
  • 19 Yasin Öztekin
  • 5 Isaac Cofie
  • 22 Armin Djerlek
  • 2 Arouna Kone
Takım
O
Av
P
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