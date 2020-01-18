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STADYUM:
Gaziantep Kalyon Stadyumu
HAKEM :
Hüseyin Göçek Hüseyin Göçek
MAÇ TARİH SAATİ:
18 Jan 2020 | 20:00 | şuan: 19:52
MÖ
Gaziantep FK
Marius Sumudica
Fenerbahçe
Ersun Yanal
Gaziantep FK - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Gaziantep FK
1
Günay Güvenç
76
Jean Armel Kana-Biyik
6
Alin Tosca
3
Papy Djilobodji
13
Junior Morais
17
Oğuz Ceylan
7
Kenan Özer
15
Raman Chibsah
8
Jefferson
18
Souleymane Diarra
10
Olarenwaju Kayode
Fenerbahçe
98
Altay Bayındır
15
Serdar Aziz
4
Mauricio Isla
5
Emre Belözoğlu
20
Luiz Gustavo
17
Nabil Dirar
14
Tolga Ciğerci
7
Ozan Tufan
25
Jailson
10
Max Kruse
94
Vedat Muriqi
Yedekler
71
Mustafa Bozan
25
Haydar Yılmaz
23
Mehmet Erdem Uğurlu
16
Pawel Olkowski
4
Ulaş Zengin
5
Kubilay Aktaş
14
Muhammet Demir
9
Bartlomiej Pawlowski
27
Patrick Twumasi
Yedekler
54
Erten Ersu
35
Harun Tekin
32
Zanka
8
Mehmet Ekici
26
Alper Potuk
6
Tolgay Arslan
24
Garry Rodrigues
23
Deniz Türüç
16
Ferdi Kadıoğlu
9
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