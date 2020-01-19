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STADYUM:
Medical Park Stadyumu
HAKEM :
Zorbay Küçük Zorbay Küçük
MAÇ TARİH SAATİ:
19 Jan 2020 | 16:00 | şuan: 15:45
MÖ
Trabzonspor
Hüseyin Çimşir
Kasımpaşa
Tayfur Havutçu
Trabzonspor - Kasımpaşa Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Trabzonspor
1
Uğurcan Çakır
47
Joao Pereira
2
Kamil Ahmet Çörekçi
22
Gaston Campi
4
Hüseyin Türkmen
8
Jose Sosa
12
John Obi Mikel
15
Badou Ndiaye
9
Anthony Nwakaeme
18
Caleb Ekuban
11
Alexander Sörloth
Kasımpaşa
99
Fatih Öztürk
60
Özgür Çek
25
Tomas Brecka
44
Jorge Fernandes
35
Aytaç Kara
26
İlhan Depe
10
Haris Hajradinovic
15
Tarkan Serbest
3
Doğucan Haspolat
9
Fode Koita
11
Mame Thiam
Yedekler
16
Erce Kardeşler
77
Filip Novak
5
Majid Hosseini
33
Abdurrahim Dursun
90
Serkan Asan
21
Doğan Erdoğan
61
Abdulkadir Parmak
41
Cafer Tosun
26
Fıratcan Üzüm
20
Yusuf Sarı
Yedekler
13
Murat Can Yıldız
67
Enes Sarı
50
Zvonimir Sarlija
37
Çağtay Kurukalıp
70
Dieumerci Ndongala
34
Murat Çolak
57
Furkan Çetinkaya
27
Yılmaz Daler
18
Oğuzhan Özcan
53
Ahmet Hakan Demirli
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P
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.