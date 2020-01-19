SPOR
STADYUM: Medical Park Stadyumu HAKEM : Zorbay Küçük Zorbay Küçük MAÇ TARİH SAATİ: 19 Jan 2020 | 16:00 | şuan: 15:45
Trabzonspor
Trabzonspor
Hüseyin Çimşir
Kasımpaşa
Kasımpaşa
Tayfur Havutçu
  Trabzonspor - Kasımpaşa Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Trabzonspor

  • 1 Uğurcan Çakır
  • 47 Joao Pereira
  • 2 Kamil Ahmet Çörekçi
  • 22 Gaston Campi
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 8 Jose Sosa
  • 12 John Obi Mikel
  • 15 Badou Ndiaye
  • 9 Anthony Nwakaeme
  • 18 Caleb Ekuban
  • 11 Alexander Sörloth

Kasımpaşa

  • 99 Fatih Öztürk
  • 60 Özgür Çek
  • 25 Tomas Brecka
  • 44 Jorge Fernandes
  • 35 Aytaç Kara
  • 26 İlhan Depe
  • 10 Haris Hajradinovic
  • 15 Tarkan Serbest
  • 3 Doğucan Haspolat
  • 9 Fode Koita
  • 11 Mame Thiam

Yedekler

  • 16 Erce Kardeşler
  • 77 Filip Novak
  • 5 Majid Hosseini
  • 33 Abdurrahim Dursun
  • 90 Serkan Asan
  • 21 Doğan Erdoğan
  • 61 Abdulkadir Parmak
  • 41 Cafer Tosun
  • 26 Fıratcan Üzüm
  • 20 Yusuf Sarı

Yedekler

  • 13 Murat Can Yıldız
  • 67 Enes Sarı
  • 50 Zvonimir Sarlija
  • 37 Çağtay Kurukalıp
  • 70 Dieumerci Ndongala
  • 34 Murat Çolak
  • 57 Furkan Çetinkaya
  • 27 Yılmaz Daler
  • 18 Oğuzhan Özcan
  • 53 Ahmet Hakan Demirli
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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