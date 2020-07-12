  Fenerbahçe - Sivasspor Canlı Maç Anlatımı

19' Fenerbahçe sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

18' Sivasspor'da Mert Hakan bir sakatlık geçiriyor.

18' Mert Hakan'ın önemli bir sorunu yok, oyuna devam edebilecek.

17' FENERBAHÇE'DEN POZİSYON! Hasan Ali'nin sol kanattan yaptığı ortasına arka direkte kafayı vuran Muriqi'in şutu üstten dışarı gitti.

16' Sarı Kart Emre Kılınç

16' Fenerbahçe'de Gustavo'nun ceza yayı üzerinden çektiği şut kaleci Samassa'da kaldı.

15' SİVASSPOR'DAN BİR TEHLİKE DAHA! Mert Hakan'ın sağ kanattan uzak direğe doğru yaptığı ortasına gelişine vuran Kone'nin şutu az farkla auta çıktı.

14' Sivasspor'da Emre'nin sol kanattan yerden ortaladığı topu Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı.

13' Fenerbahçe savunması şu ana dek çok sayıda bireysel hatalar yaptı.

13' Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım hakeme olan itirazlarından dolayı sarı kart gördü.

12' SİVASSPOR'DAN TEHLİKE! Dirar'ın kaptırdığı topun ardından hızla ceza sahasına giren Emre'nin arka direğe doğru yaptığı ortasını son anda araya giren Ozan uzaklaştırdı.

11' Fenerbahçe'de Dirar'ın sağ kanattan yaptığı ortasını Sivasspor savunması uzaklaştırdı.

10' Kone böylece bu sezon Süper Lig'deki 6. golünü kaydetti.

9' SİVASSPOR ÖNE GEÇTİ! Konuk ekipte penaltı atışını Arouna Kone gole çevirdi!

8' VAR kontrolünün ardından penaltı kararı onaylandı.

7' PENALTI! Ozan Tufan'ın ceza sahasında Emre Kılınç'ı düşürmesinin ardından Sivasspor penaltı atışı kazandı.

7' Fenerbahçe'de Ozan Tufan penaltıya sebebiyet veren faulu nedeniyle sarı kart gördü.

6' Konuk ekip Sivasspor maça daha etkili başladı.

6' Fenerbahçe'de Hasan Ali'nin sol kanattan yaptığı ortasına kafayı vuran Muriqi'in vuruşu yandan dışarı gitti.

5' SİVASSPOR'DAN TEHLİKE! Appindangoye'nin pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Emre'nin vuruşu üstten dışarı gitti.

4' Emre Kılınç'ın kullandığı serbest vuruşu Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı.

3' Sivasspor sağ kanattan serbest vuruş kullanacak.

2' Fenerbahçe 4-2-3-1 formasyonuyla sahada, Sivasspor ise 4-1-4-1'i tercih ediyor.

1' İLK TEHLİKE SİVASSPOR'DAN! Claudemir'in ara pasına hareketlenen Mert Hakan'dan önce kalesini zamanında terk eden Altay topa hakim oldu.

1' Ve karşılaşma başladı.

@OptaCan: Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde Sivasspor'u konuk ettiği 13 maçın 11'ini (1B 1M) ve son beş karşılaşmayı kazandı.

İyi akşamlar! Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımıyla birlikte sizlerleyiz!

@OptaCan: Süper Lig kariyerinde en fazla karşılaştığı takım olan Fenerbahçe'ye karşı 10'uncu maçına çıkmaya hazırlanan Sivasspor forveti Mustapha Yatabare, sarı-lacivertli ekibe henüz gol atmayı başaramadı (453 dakika & 16 şut).

@OptaCan: Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Sivasspor, Süper Lig tarihinde rakibini aynı sezonda iki kez mağlup edemedi.

@OptaCan: Fenerbahçe deplasmanında çıktığı son dört Süper Lig maçının ikisini kazanan Rıza Çalımbay (2M), daha önceki yedi ziyaretinde sadece bir galibiyet alabilmişti (6M).

@OptaCan: Süper Lig'e verilen aranın ardından evinde oynadığı üç seyircisiz maçı da kazanan Fenerbahçe, ara öncesi seyircisi önünde üç maçlık galibiyet hasreti yaşamıştı (2B 1M).

@OptaCan: Tahir Karapınar göreve geldikten sonra oynadığı beş Süper Lig maçının dördünde geri düşen Fenerbahçe, bu karşılaşmalardan 7 puan çıkarmayı başardı.

@OptaCan: Vitor Pereira'dan (2015/16) bu yana Süper Lig'de Fenerbahçe'nin başında çıktığı ilk üç iç saha maçını kazanan ilk teknik direktör Tahir Karapınar oldu. Bunu ilk dört maçında başaran son isim ise İsmail Kartal (2014/15'te ilk 5 karşılaşma).

Sivasspor'un ilk 11'i: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Cofie, Claudemir, Mert Hakan, Yatabare, Emre, Kone

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Altay, Dirar, Ozan, Falette, Hasan Ali, Tolgay, Gustavo, Deniz, Ferdi, Ömer Faruk, Muriqi

@OptaCan: Sivasspor'un Süper Lig tarihinde deplasmanda en fazla gol yediği rakibi Fenerbahçe (13 maçta 36 gol).

Her iki takımın ilk 11'leri belli oldu.

@OptaCan: Deplasmanda çıktığı son üç Süper Lig maçının ikisinde gol atamayan Sivasspor (toplam 2 gol), daha önce 14 maçlık bir seri yakalamıştı (toplam 27 gol).