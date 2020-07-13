SPOR
STADYUM: Denizli Atatürk HAKEM : Yaşar Kemal Uğurlu Yaşar Kemal Uğurlu MAÇ TARİH SAATİ: 13 Jul 2020 | 21:00 | şuan: 20:17
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Denizlispor
Denizlispor
Levent Kartop
Trabzonspor
Trabzonspor
Hüseyin Çimşir
  Denizlispor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Denizlispor

  • 1 Hüseyin Altıntaş
  • 5 Mustafa Yumlu
  • 61 Zeki Yavru
  • 21 Zakarya Bergdich
  • 15 Oğuz Yılmaz
  • 10 Ismail Aissati
  • 20 Recep Niyaz
  • 8 Radoslaw Murawski
  • 90 Isaac Sackey
  • 7 Hugo Rodallega
  • 9 Hadi Sacko

Trabzonspor

  • 1 Uğurcan Çakır
  • 47 Joao Pereira
  • 27 Manuel da Costa
  • 77 Filip Novak
  • 5 Majid Hosseini
  • 8 Jose Sosa
  • 61 Abdulkadir Parmak
  • 10 Abdülkadir Ömür
  • 9 Anthony Nwakaeme
  • 18 Caleb Ekuban
  • 11 Alexander Sörloth

Yedekler

  • 13 Ali Eren Yalçın
  • 3 Muhammet Özkal
  • 60 Özgür Çek
  • 6 Kibong Mbamba
  • 70 Olcay Şahan
  • 23 Ogenyi Onazi
  • 11 Sedat Şahintürk
  • 19 Oscar Estupinan
  • 44 Alihan Kalkan

Yedekler

  • 16 Erce Kardeşler
  • 23 Manoel
  • 2 Kamil Ahmet Çörekçi
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 90 Serkan Asan
  • 6 Guilherme
  • 15 Badou Ndiaye
  • 21 Doğan Erdoğan
  • 45 Bilal Başacıkoğlu
  • 67 Koray Kılınç
Takım
O
Av
P
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