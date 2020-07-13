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STADYUM:
Yeni Malatya Stadyumu
HAKEM :
Fırat Aydınus Fırat Aydınus
MAÇ TARİH SAATİ:
13 Jul 2020 | 21:00 | şuan: 20:22
MÖ
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Yeni Malatyaspor
Hikmet Karaman
Beşiktaş
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Yeni Malatyaspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
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Yeni Malatyaspor
30
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44
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29
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16
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