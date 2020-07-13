SPOR
STADYUM: Yeni Malatya Stadyumu HAKEM : Fırat Aydınus Fırat Aydınus MAÇ TARİH SAATİ: 13 Jul 2020 | 21:00 | şuan: 20:22
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Yeni Malatyaspor
Yeni Malatyaspor
Hikmet Karaman
Beşiktaş
Beşiktaş
Sergen Yalçın
  Yeni Malatyaspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Yeni Malatyaspor

  • 30 Fabien Farnolle
  • 44 Arturo Mina
  • 45 Karim Hafez
  • 29 Issam Chebake
  • 16 Teenage Hadebe
  • 20 Mitchell Donald
  • 8 Murat Yıldırım
  • 19 Afriyie Acquah
  • 7 Gökhan Töre
  • 6 Robin Yalçın
  • 9 Umut Bulut

Beşiktaş

  • 30 Ersin Destanoğlu
  • 77 Gökhan Gönül
  • 88 Caner Erkin
  • 4 Victor Ruiz
  • 24 Domagoj Vida
  • 27 Jeremain Lens
  • 20 Necip Uysal
  • 92 Abdoulay Diaby
  • 15 Mohamed Elneny
  • 19 Kevin N'Koudou
  • 11 Tyler Boyd

Yedekler

  • 22 Abdulsamed Damlu
  • 91 Sakıb Aytaç
  • 3 Erkan Kaş
  • 15 Mustafa Akbaş
  • 53 Yiğithan Güveli
  • 54 Remi Walter
  • 21 Moryke Fofana
  • 14 Ahmed Ildız
  • 55 Youssouf Ndayishimiye
  • 24 Vidar Kjartansson

Yedekler

  • 97 Utku Yuvakuran
  • 3 Enzo Roco
  • 34 Kerem Kalafat
  • 33 Rıdvan Yılmaz
  • 12 Erdoğan Kaya
  • 41 Kartal Yılmaz
  • 9 Güven Yalçın
Takım
O
Av
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